Akşam Postası / 21 Nisan 2021

1. ‘128 milyar dolar nerede?’: Erdoğan ‘yalan’ diye kestirip attı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “128 milyar dolar nerede?” diye soranların, bu sorunun yanlış olduğunu bildiğini söyledi.

2. RTÜK’ten KRT ve Halk TV’ye üst sınırdan para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), KRT TV ve Halk TV’ye üst sınırdan para cezası verdi.

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3. Metin Lokumcu davası: Avukatlardan reddi hakim talebi

Emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun polis müdahelesi sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

4. CHP’li Altay’a soruşturma

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında ‘tehdit’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

5. CHP’li vekil hesapladı: Vakıflar genel müdürünün maaşı 161 bin 928 lira

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bu kez de Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’un aylık maaşını ortaya çıkardı. CHP’li vekilin paylaştığı belgelere göre Ersoy’un aylık maaşı 161 bin 928 lira.

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6. Anket: Kanal İstanbul’u istemeyenler çoğunlukta

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre toplumun çoğunluğu, İstanbul’a kanal projesi yapılmasını istemiyor.

7. ‘Vahdettin aşkına’ Nutuk’u dağıttırmayan ilçe eğitim müdürü görevden alındı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde Atatürk’ün yazdığı Nutuk kitabının dağıtımına izin vermeyen ilçe milli eğitim müdürü görevden alındı.

8. Kısa çalışma ödeneği uzatıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tüm sektörlerde kısa çalışma ödeneğinin nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatıldığını duyurdu.

9. Üç yılda Avrupa ülkelerinde her gün en az 17 göçmen çocuk kayboldu

Üç yılda en az 18 bin göçmen çocuk, Avrupa ülkelerine varmasının ardından kayboldu. Bu, günde neredeyse 17 çocuğun kaybolduğu anlamına geliyor.

10. Elektrik şirketlerine devlet desteğinin faturası da abonelere!

Pandemi döneminde kazancı azalan elektrik şirketleri için yaklaşık 3 milyar TL’lik bir yardım paketi hazırlandı. Paketin maliyeti tüketiciye yansıtılacak.

11. Akpınar ve Gezen’in beraatine itiraz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı, beraat eden Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkındaki kararın bozulmasını istedi.

12. ‘Süper lig’ macerasına nokta!

‘Avrupa Süper Ligi’nin kurucusu Juventus da ‘havlu’ attı ve devlerin planı suya düştü.

13. Sosyal medyada 1 Mayıs kutlamasına çağıran örgütler, taleplerini sıraladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Mayıs programını açıkladı.

14. Floyd’un ‘Nefes alamıyorum’ dediği görüntüyü çeken genç: Başardık George

​​​​ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polisin George Floyd’a çektirdiği eziyeti görüntüleyen genç, sanık polisin suçlu bulunmasının ardından, “Başardık George Floyd” dedi.

15. Başarılarının devamı: Nihat Hatipoğlu YÖK üyeliğine yeniden seçildi

ATV televizyonundaki yayınlarıyla bilinen ilahiyatçı profesör Nihat Hatipoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine cumhurbaşkanı kararıyla yeniden seçildi.

16. 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı gelebilir; AVM’ler için yeni karar çıkabilir

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olduğu cuma gününü de kapsayacak üç günlük sokağa çıkma yasağı gündemde. Önümüzdeki haftalar için daha sert tedbirler alınabileceği de belirtildi.

17. ‘Tuvaletimi yapıyordum’ diyen 15 yaşındaki tacizciye jet ceza

Bursa’da yol ortasında 18 yaşındaki genci taciz eden çocuk yaştaki zanlıya, olaydan yaklaşık bir ay sonra bir yıl 15 gün hapis cezası verildi.

18. Fransız şarapçıları ‘corona’ derdi sardı: Duyularını kaybeden tadımcılar aşı sırası istiyor

Fotoğraf: Reuters

Fransız şarap endüstrisi, Covid-19’a yakalanan degüstatörler nedeniyle endişeli. ‘Corona’yla birlikte konu duyularında kayba uğrayan tadımcılarsa burunlarını yeniden eğitmeye çalışıyor.

19. AB’de hedef 2030: Seragazı salımı yarı yarıya azaltılacak

Avrupa Birliği (AB) seragazı salımını 2030 yılına kadar en az yüzde 55 azaltacak teklif üzerinde nihai olmayan anlaşmaya vardı.