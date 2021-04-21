23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı gelebilir; AVM’ler için yeni karar çıkabilir

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olduğu cuma gününü de kapsayacak üç günlük sokağa çıkma yasağı gündemde. Önümüzdeki haftalar için daha sert tedbirler alınabileceği de belirtildi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 15 günlük kısmi kapanmada bir haftanın sonuna yaklaşırken vakalarda hala beklenen düşüş yaşanmadı.

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Dün açıklanan tabloya göre 61 bin 28 Covid-19 vakası kayda geçerken 346 kişi hayatını kaybetti.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre bu hafta sonu sokağa çıkma yasağına ek olarak resmi tatil olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da yasak uygulanabilir. Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bu yönde bir kararın alınabileceği konuşuluyor.

Öte yandan hafta başında yapılacak kabine toplantısında daha sert tedbirlerin alınması seçeneği de masaya konacak.

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AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kulislerde konuşulan seçenekler arasında.