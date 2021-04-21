Sağlık Bakanlığı’na ‘çocuklar’ı sorduk, bakın ne ‘yanıt’ geldi!

Sağlık Bakanlığı, Covid-19’a yakalanıp Multifinflavotuvar Sendromu (MIS-C) teşhisi konan çocukların sayısını paylaşmadı. Bunun yerine “Sitemize bakın, bakanın açıklamalarını takip edin” dendi.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 her ne kadar yaşlıları etkilese de virüs kapan çocuklarda hastalık sırasında ya da sonrasında MIS-C Sendromu görülebiliyor. Kalp kası ve koroner damarları etkileyen bu sendrom, bazen ağır hastalığa neden olabiliyor.

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Diken, bilgi edinme hakkı kapsamında, 27 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’na üç soru yöneltti.

Virüse yakalanan, hayatını kaybeden ve MIS-C teşhisi konan çocukların sayısıyla ilgili bilgi istendi. Sorular şöyleydi:

* Türkiye’de ilk Covid-19 vakası görüldüğü günden bugüne, corona virüsü testi pozitif çıkan çocuk sayısı kaçtır? Bu çocukların kaçı hastanede tedavi görmüştür? Kaç çocuk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir?

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* İlk vaka görülmesinden bu yana kaç çocuğa Multifinflavotuvar Sendromu (MIS-C) teşhisi konmuştur? Çocuklardan kaçı, bu sendrom nedeniyle hayatını kaybetmiştir? Teşhis konan ve hayatını kaybeden çocukların yaş ortalaması kaçtır?

* 27 Mart 2021 itibariyle bu sendrom nedeniyle hastanelerde tedavi gören çocuk sayısı kaçtır? Çocukların yaş ortalaması nedir?

Cevap yok, tavsiye var

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden 19 Nisan’da yanıt geldi ancak soruların cevabı yoktu. Müdürlük, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bakanlığın ‘düzenli bilgilendirmesi’nin takip edilmesini tavsiye etti.

Cevapta şunlar kaydedildi: “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgını, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermektedir. Sayın bakanımız Fahrettin Koca tarafından çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla salgına ilişkin; yapılan test, yeni vaka, ölüm ve iyileşme sayıları başta olmak üzere farklı konularla düzenli olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Bakanlığımızın resmi sitesinin, sosyal medya hesaplarının ve sayın bakanımızın yapmış olduğu açıklamaların takip edilmesi daha sağlıklı olacaktır.”

Hangi veriler ulaşılabilir?

Sağlık Bakanlığı, düzenli olarak günlük tabloyla vaka, hasta, can kaybı ve test sayısı gibi istatistikleri paylaşıyor. Ayrıca haftalık olarak yatak doluluk ve entübe hasta oranları da duyuruluyor.

Bunun yanısıra web sitesi üzerinden haftalık vaka sayıları ve aşılama sayıları açıklanıyor. Ancak güncel olarak, hayatını kaybeden, testi pozitif çıkan ya da hastanede yatanların yaş grupları ve cinsiyeti gibi veriler açıklanmıyor.

Düzenli olarak açıklanan erişilebilir veriler arasında, Covid-19’a yakalanan, hastaneye yatırılan ya da MIS-C Sendromu teşhisi konan çocuk sayısı da yer almıyor.

Raporlar güncellenmiyor

Bakanlık, web sitesinin ‘COVID-19 Durum Raporu’ bölümünde 29 Haziran 2020’den 23 Kasım 2020’ye kadar günlük rapor açıklıyordu. Aynı bölümde 17 Ağustos 2020’den 25 Ekim 2020’ye kadar haftalık rapor bulmak da mümkündü.

Aralık 2020’den beri sayfada herhangi bir güncelleme olmadı. Raporlarda, hastalıktan etkilenenlerin yaş grupları ve cinsiyetlerine dair bilgi veriliyordu.

Kaç çocuk öldü?

Haftalık raporların sonuncusu 19-25 Ekim 2020 tarihliydi. O güne kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 9 bin 799 kişiden 17’sinin 15 yaş ve altı olduğu belirtilmişti. Raporlar güncellenmemeye başlayınca bu verilere de ulaşmak imkansızlaştı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş’ın 4 Nisan’daki açıklamasına göre 18 yaş altı 70’e yakın çocuk hayatını kaybetti.

Bilgili profesörden

AA’ya konuşan TURK MIS-C Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, 25 merkezde kendilerinin yaptığı çalışma sonucu, Nisan 2020’den beri yaklaşık 400 çocuğa MIS-C teşhisi konduğunu kaydetti. Çocukların yaş ortalaması ise sekiz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiftdoğan, sendrom görülen çocukların yarısının yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu da kaydetti.