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Yaramazlara biraz batar!

‘Vahdettin aşkına’ Nutuk’u dağıttırmayan ilçe eğitim müdürü görevden alındı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesindeki okullarda ‘son Osmanlı padişahı Vahdettin ve Osmanlı hükümetine yönelik ifadeler nedeniyle’ Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı Nutuk kitabının dağıtımına izin vermeyen ilçe milli eğitim müdürü görevden alındı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ilçe eğitim müdürünün Nutuk’un öğrencilere dağıtımı için yazılan bir dilekçeye verdiği yanıtı dün Twitter’da paylaşmıştı.

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Buna göre Nutuk’un dağıtılmama sebepleri arasında, Vahdettin’e yönelik ‘soysuzlaşmış, alçak’ ve Osmanlı hükümetine yönelik ‘aciz, haysiyetsiz ve korkak’ ifadeleri var.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca bugün konuyu incelemek üzere iki müfettişin görevlendirildiğini bildirmişti.

Koca, yazılı açıklamasında, “Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gençler İçin Nutuk’ kitabının okullarda dağıtımıyla ilgili, medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak, valiliğimizce konuyu incelemek ve soruşturmak üzere iki maarif müfettişi görevlendirilmiştir” ifadesini kullandı.

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AA’nın aktardığına göre, Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma kapsamında ilçe milli eğitim müdürünün yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.

Vahdettin aşkına: İlçe eğitim müdürü, Nutuk’u dağıttırmamış

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