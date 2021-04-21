Son 24 saat: 61 bin 967 vaka, 362 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 61 bin 967 Covid-19 vakası kayda geçerken 362 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 844 bin 342’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 975’e çıktı.

Bir günde 318 bin 839 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 44 milyon 728 bin 595’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2 bin 932, iyileşenlerin sayısı da 52 bin 213. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 398.