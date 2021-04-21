Akpınar ve Gezen’in beraatine itiraz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı, beraat eden Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkındaki kararın bozulmasını istedi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre beraat kararı veren Anadolu 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını hazırladı.

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Gerekçeli kararda, Gezen’in “Ya herkesi azarlıyor, herkese parmak sallıyor, herkese ‘Haddini bil’ diyor. Bak Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” sözlerinin, kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte olmadığı belirtildi.

Bu sözlerde cumhurbaşkanına yönelik somut bir fiil isnadı olmadığını aktaran mahkeme, sövmek fiilinin ise sanığın sözlerinde bulunmadığını, suçun maddi unsurunun oluşmadığını aktardı.

‘Ağır eleştiri’

Metin Akpınar’ın ise programda söylediği “Bu programdan kurtulmamızın tek yolu demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz. Biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak, her faşizmin karşılığı gibi belki lideri ayağından asarlar, belki mahzende zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı sonları yaşayabilir. Ama bize yazık olur. Biz harap oluruz” şeklindeki sözlerinde de kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte olmadığı vurgulandı.

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Mahkeme, Akpınar’ın sözlerinde Erdoğan’ın isminin doğrudan geçmediğini ancak lider sözcüğünden cumhurbaşkanını kastettiğinin kabul edilmesi halinde dahi ‘faşizm’ sözcüğünün ağır bir eleştiri olduğunu ve hakaret suçuna sübut vermediğini kaydetti.

‘Husumet besliyorlar’

Karara itiraz eden Erdoğan’ın avukatları, dilekçede iki ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı husumet beslediğini öne sürdü. Dilekçede Gezen ve Akpınar’ın iddianame doğrultusunda cezalandırılması istendi.

Gezen ve Akpınar’ın avukatı Celal Ülgen ise istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi yazdı. Yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka uygun olduğunun belirtildiği dilekçede, ifade özgürlüğünün incitici, endişe verici fikirler için de geçerli olduğu vurgulandı.

İstanbul Anadolu 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan açılan davada, Akpınar ve Gezen 21 Aralık 2018’de bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle yargılanıyordu. İki sanatçı, 1 Mart 2021’deki duruşmada beraat etmişti.