Üç yılda Avrupa ülkelerinde her gün en az 17 göçmen çocuk kayboldu

Üç yılda en az 18 bin göçmen çocuk, Avrupa ülkelerine varmasının ardından kayboldu. Bu, günde neredeyse 17 çocuğun kaybolduğu anlamına geliyor.

Fotoğraf: Reuters

Guardian gazetesi ve sınır ötesi gazetecilik kolektifi Lost in Europe’un araştırması, Ocak 2018 ve Aralık 2020 arasında 18 bin 292 refakatçisiz göçmen çocuğun Yunanistan, İtalya, Almanya dahil Avrupa ülkelerinde kaybolduğunu ortaya koydu.

Reklam

Yalnızca 2020’de 13 Avrupa ülkesinde kaybolan çocuk sayısı 5 bin 768.

Son üç yılda kaybolan çocukların çoğunun Fas’tan Avrupa’ya gittiği, bunu Cezayir, Gine ve Afganistan’dan gidenlerin izlediği belirtildi.

Kaybolanları yüzde 90’ının erkek çocukları olduğu görülürken, veriler her altı çocuktan birinin 15 yaşından küçük olduğunu ortaya koydu.

Reklam

Araştırma için 27 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra Norveç, Moldova, İsviçre ve Britanya’dan veri toplandı. Ancak sağlanan bilgilerin çoğu zaman eksik veya tutarsız olduğu görüldü. Bu da kayıp göçmen çocuk sayısın aslında çok daha fazla olabileceği anlamına geliyor.

İspanya, Belçika ve Finlandiya yalnızca 2019 sonuna kadar olan rakamları veriklen Danimarka, Fransa ve Britanya hiç veri sağlamadı.