Floyd’un ‘Nefes alamıyorum’ dediği görüntüyü çeken genç: Başardık George

​​​​ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polisin George Floyd’a çektirdiği eziyeti görüntüleyen genç, sanık polisin suçlu bulunmasının ardından, “Başardık George Floyd” dedi.

Karar Minnesota’da da sevinçle karşılandı. Fotoğraf: Reutres,

46 yaşındaki Floyd’un Derek Chauvin adlı bir polis memurunca gözaltına alınırken “Nefes alamıyorum” dediği yaklaşık 9 dakikalık görüntü, ABD’de siyahlara yönelik beyaz polis şiddetini çarpıcı şekilde gözler önüne sermiş, haftalar süren protestolara neden olmuştu.

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Yaklaşık bir yıl süren hazırlık sürecinin ardından bir ay önce başlayan davada dün jüri Floyd’un ölümüne yol açan Chauvin’i suçlu bulmuştu.

Chauvin’in cezası iki ay sonra sonra belirlenecek. Eski polis memuru üç suçtan suçlu bulunduğu için onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Tarihi olarak nitelendirilen ve ırkçı polis şiddetiyle mücadelede bir dönüm noktası kabul edilen kararı mümkün kılan ise 17 yaşındaki bir gencin çektiği videoydu.

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Dünyayı dehşete düşüren görüntüyü cep telefonuyla kaydeden Darnella Frazier o gün 25 Mayıs günü yanında dokuz yaşında kuzeniyle markete gidiyordu.

Mahkemede hala cinayetin etkisinden çıkamadığını anlatan genç daha fazlasını yapabilmiş olmayı dilediğini ifade etti.

Frazier video viral olduktan sonra sosyal medyada tacize maruz kalmıştı.

Dünya çapında gösterilre nedne olan videoda Floyd nefes almaya çalışırken bir yandna da Chauvin’e yalvarıyordu. Dokuz dakilalık videoda Floyd’un 27 kez “Nefes alamıyorum” dediği görülüyordu.

Video 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunan Chauvin’in davasında kilit delillerden biriydi.

“Gecelerce uyuyamadım ve George Floyd’dan daha fazlasını yapmadığım, müdahale etmediğim ve hayatını kurtarmadığım için defalarca özür diledim” diyen Frazier kararın ardından Facebook hesabından bir paylaşım yaptı.

Hüngür hüngür ağladığını belirten genç şunları yazdı: “Son bir saattir o kadar gergindim ki kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Üç suçlamadan da suçlu bulunduğunu öğrenmek… Teşekkür ederim tanrım, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Başardık George Floyd. Adalet yerini buldu.”