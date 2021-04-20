George Floyd’un ölümüne yol açan polis tüm suçlamalardan suçlu bulundu

​​​​​ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde geçen yıl George Floyd’u öldürmekle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin suçlu bulundu.

Derek Chauvin mahkeme salonunda kelepçelendi. Fotoğraflar: Reuters

46 yaşındaki Floyd’un bir polis memurunca gözaltına alınırken “Nefes alamıyorum” dediği görüntü, ABD’de siyahlara yönelik beyaz polis şiddetine öfkeyi körüklemişti.

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Yaklaşık bir yıl süren hazırlık sürecinin ardından bir ay önce başlayan davada diziyle boğazına basarak Floyd’un ölümüne yol açan Derek Chauvin cinayetten suçlu bulundu.

44 yaşındaki Chauvin kararın ardından kefaleti kaldırılarak yeniden tutuklanıp cezaevine konuldu.

Chauvin’in cezası iki ay sonra sonra belirlenecek. Eski polis memuru üç suçtan suçlu bulunduğu için onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

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Siyahlar memnun; başkan Biden: Dev bir adım

Karar, siyahlar tarafından sevinçle karşılandı.

Kararı veren 12 jüri üyesinden yedisi kadın, beşi erkek, altısı beyaz, altısı da siyah ve diğer ırklardandı.

ABD Başkanı Joe Biden, kararı, “Amerika’da adalete giden yolda dev bir adım” diyerek övdü.

Biden, jürinin inzivada bulunduğu sırada da, “Benim görüşüme göre, sağlam delil var” demişti.

Ne olmuştu?

Floyd, 25 Mayıs 2020’de sahte para kullandığı şüphesiyle gözaltına alınmış, Chauvin dokuz dakika 29 saniye boyunca diziyle Floyd’un boynuna bastırmıştı. Floyd defalarca “Nefes alamıyorum” diye yalvarmasına karşın Chauvin dizini çekmemişti.

İki polis memuru Floyd’un kalkmasını, bir polis de çevredekilerin müdahalesini engellemişti.

Floyd acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede bir saat sonra ölmüştü.

Görüntülerin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından infial meydana gelmişti.

Chauvin, dört gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2 ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklanmış, 10 Temmuz’da 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.​​​​​​​

Onlarca yıl hapis cezası alabilir

ABD yasalarına göre 2. derece (tasarlamadan) adam öldürmeye 40 yıla kadar, 3’üncü derece (istemeden) adam öldürmeye 25 yıla kadar, 2’nci derece ölüme sebebiyet verme suçuna ise 10 yıl hapis ve/veya 20 bin dolara kadar hapis cezası verilebiliyor.

Davada toplam 45 tanık dinlenmiş, savcılık ve avukatlar önceki gün kapanış konuşmalarını yapmıştı.