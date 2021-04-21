RTÜK’ten KRT ve Halk TV’ye üst sınırdan para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), KRT TV ve Halk TV’ye üst sınırdan para cezası verdi.
CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, KRT’de yayınlanan ‘Şimdiki Zaman‘ programında, “Tüm diktatörlerin başına gelen onun da başına gelecektir. Türkiye’nin tek kurtuluşu Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardan gitmesidir” demişti.
RTÜK Üst Kurulu, Özkoç’un ifadelerinin eleştiri sınırını aştığına hükmetti.
Halk TV’ye MHP cezası
Halk TV’de yayınlanan ‘Haber Masası’ programının konuğu Afşin Hatipoğlu’nun sözlerinin de MHP’ye iftira niteliği taşıdığı kararına varılarak kanala ceza kesildi.