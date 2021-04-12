RTÜK başkanı rahat: Çift maaşım etik

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, muhalefetin televizyonda sınırsız muhalefet edemeyeceğini, bunun sınırı olduğunu söyledi. Televizyonda içki ve sigaraya hiç yer verilmese daha iyi olacağını kaydeden Şahin, RTÜK dışında Halkbank’tan da maaş almasının etik olduğunu ifade etti.

Ebubekir Şahin (Fotoğraf: AA)

Son olarak, Katar ortaklı şirkete devredilen tank palet fabrikasıyla ilgili tartışmalar nedeniyle Habertürk’e verilen cezayla gündeme gelen Şahin, Halkbank’a yönetici olarak atanmasıyla da tepki çekmişti.

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Sabah’tan Tuba Kalçık’a konuşan Şahin, ‘toplumu yanlış yönlendiren haberler yapılmasına, toplumun ahlaki değerlerini olumsuz etkileyecek dizilere karşı geldiği’ için bir kesim tarafından hedefe konduğunu söyledi.

‘Sınırı var, aşamazsın’

Şahin şöyle konuştu: “Muhalefet televizyonda sınırsız biçimde muhalefet yapmak istiyor. Bunun bir sınırı var, aşamazsın. Mesela, haber sunucusu ama siyasi aktör gibi davranıyor. Yorum yaparak, taraflı biçimde sunuyor haberi ya da hakaret ediyorlar siyaset programlarında. Olmaz. Ceza verince de hakaret ediyorlar.”

‘Otobana da para ödüyorsun’

Netflix, Amazon Prime, Blutv gibi çevrimiçi dizi-film izleme platformlarına getirilen kısıtlamaları da savunan Şahin, “Otobana da para ödüyorsunuz ama hız sınırına uymak zorundasınız” diye örnek verdi.

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Şahin şöyle devam etti: “Bu platformlara da para ödeyebilirsiniz ama kurallara uymak zorundasınız. Dijital platformlardaki yayınlar bizim gelenek, göreneklerimize ve ahlaki yapımıza uymak zorunda. Bu sınırı aşamazlar. Sınır var diye eleştiriyorlar ama dijital platformlarda Türkiye, Avrupa’ya göre çok daha özgürlükçü düzenlemelere sahip. Avrupa bizden çok daha fazla yasaklayıcı politikalar izliyor. Ülkemizin değerini bilelim. Bazı dizilerdeki karakterler konusunda uyardığımız için dezenformasyon yapılıyor. Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı. Eşcinselliği çocuklarımıza özendirmeye çalışan dizileri tasvip etmemiz mümkün değil. Sadece eşcinsellik de değil, şiddet içeren, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan yapımlara göz yumamayız. Ülkemize, devlet başkanımıza, bayrağımıza, dinimize hakaret eden yapımların yayınlanmasına izin veremeyiz.”

‘Yer vermeseler daha iyi’

Dizilerde içki ve sigara içeren sahnelerin buzlanarak vermesine de değinen RTÜK başkanı, ‘RTÜK’ü yıpratmak’ için bunun abartılarak yapıldığını ifade etti.

Şahin şu ifadeleri kullandı: “Bazen abartıyorlar buzlamayı ve adamın yüzünün yarısı görünmüyor, sonra ‘RTÜK yüzünden’ diyorlar. Bu abartmayı RTÜK’ü yıpratmak için bilinçli olarak yapıyorlar. Bence buzlamak yerine alkol ve tütüne hiç yer vermeseler çok daha iyi olur. ‘Hayatın gerçeği’ deyip savunuyorlar içkiyi ama çocuklar da izliyor. Dizide kadehlerini kaldırıp yemek yiyen insanları televizyondan izleyen çocuk, ‘Alkol demek ki güzel bir şey ki her yerde gösteriliyor’ diyor. Bence bu da özendirici bir unsur.”

‘Yasal ve etik’

Maaşı konusundaki tartışmalarla ilgili soruya da cevap veren Şahin, “Beni hedef göstermek amacıyla algı yaratanlar var. Ben bakan müsteşarıyken ne maaş alıyorsam şimdi de aynısını alıyorum” dedi.

Şahin şöyle devam etti: “RTÜK başkanlığı dışında Halk Bankası yönetim kurulu üyeliğimden dolayı maaş alıyorum. Bu da yasal ve etiktir. Çünkü bu belediyelerde de diğer devlet kurumlarında da böyle. Çok uçuk rakamlar aldığımı söyleyenler oldu, kesinlikle doğru değil. Bu bana karşı yıpratma operasyonunun parçası. RTÜK üyeleriyle aynı miktarda maaş aldığımı söylemek istiyorum.”