Üç gün tam sokağa çıkma kısıtlaması

Bu hafta tam gün sokağa çıkma kısıtlaması perşembe akşamı 7’de başlayacak.
İçişleri Bakanlığı 81 valiliğe ’23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması’ konulu genelge gönderdi.
Genelgeye göre 23 Nisan’ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe saat 19:00’da başlayacak.
Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak kısıtlama 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.
Market, kasap, manav, kuruyemişçiler 23 Nisan’da da 10.00-17.00 arası açık olacak. Seyahat kısıtlamasına dair esaslar 23 Nisan’da da birebir uygulanacak.
Güncellenecek…