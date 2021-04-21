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Yaramazlara biraz batar!

Üç gün tam sokağa çıkma kısıtlaması

Bu hafta tam gün sokağa çıkma kısıtlaması perşembe akşamı 7’de başlayacak.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı 81 valiliğe ’23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması’ konulu genelge gönderdi.

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Genelgeye göre 23 Nisan’ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe saat 19:00’da başlayacak.

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak kısıtlama 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.

Market, kasap, manav, kuruyemişçiler 23 Nisan’da da 10.00-17.00 arası açık olacak. Seyahat kısıtlamasına dair esaslar 23 Nisan’da da birebir uygulanacak.

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Güncellenecek…

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