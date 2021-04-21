Reuters’a konuşan yetkili: Dört-beş bakanlıkta daha değişiklik beklentisi var

Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili, “Bayram sonrası beklenen değişikliğin yapılması gibi bir beklenti var. Genel olarak (eski Hazine ve Maliye bakanı Berat) Albayrak’ın bakanlığa dönmesi beklenmiyor. Ama dört-beş bakanlıkta değişiklik beklentisi hakim” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Haftalardır süren kabine değişikliğinde ilk adım dün geceyarısı açıklanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk görevden alınmış, bakanlık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ayrılmış, ilkinin başına Derya Yanık, ikincisine Vedat Bilgin atanmıştı. Ticaret Bakanlığı’nın başına da usulsüzlüğü ortaya çıkan Ruhsar Pekcan’ın yerine Mehmet Muş atanmıştı.

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Reuters’a konuşan kaynaklar, normal şartlarda seçime kadar ‘bu yeni kabineyle devam edilebileceğini’ belirtti.

AKP kongresiyle birlikte hem parti hem TBMM yönetiminde değişiklik yapılırken, kabinede de değişiklik yapılacağı bazı partili yetkililer tarafından da açıklanmıştı.

Kaynaklar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her dönem bir kabine değişikliği yaptığını ve bunun ‘bakanların yorulması ve performansa bağlı bir uygulama olduğunu’ savundu.

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‘Dezenfektan alımı, değişikliği iki parçaya bölmüş olabilir’

Reuters’a konuşan yetkili, Pekcan’ın görevden alınması için, “Dezanfektan olayı kabul edilebilir değildi. Görevde devam edemeyeceği sinyalini almıştı zaten bu olaydan sonra” dedi.

Yetkili, kabine değişlikliği planının bu nedenle ‘iki parça haline’ dönmüş olabileceğini vurgulayıp şunları ifade etti: “Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tek başına çok büyüktü ve çoktandır bölünmesi yönünde bir karar vardı; ikisi aynı anda tamamlanmış oldu. Çalışma bakanının değişmesi yönünde bir genel kabul de vardı.”

AKP’ye yakın bir kaynak da ‘Pekcan’ın yaptığının herkesi zora sokan bir davranış olduğunu’ belirterek, yeni gelen bakanın da Berat Albayrak’a yakın olduğunu vurguladı.

‘Artık kabinede değişim zamanı’

Yetkili, Erdoğan’ın genellikle bir dönemde iki kabineyle çalıştığına işaret ederek şöyle devam etti: “Değişiklik de dönem ortası gibi oluyor. Şimdi kongre oldu parti yönetimi değişti, TBMM yönetimi değişti. Artık kabinede de değişim zamanı demek bu. Zaten yaptığı çalışma tatilinde de kabine çalışıldı. Yorulan ve performansından memnun olunmayan bakanlıklarda değişiklikler olacaktır.”

Aynı kaynak, şu ifadeleri kullandı: “Kabine değişiklik beklentisi (bu değişim ile) bitmedi. Kabine ile ilgili genel bir beklenti halen var. Cumhurbaşkanı zamanlamasını ayarlıyordur. Çünkü beklenti oluşunca medyada yer alınca, isimler verilince yapacaksa da bekletiyor.”