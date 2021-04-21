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Yaramazlara biraz batar!

‘Süper lig’ macerasına nokta!

‘Avrupa Süper Ligi’nin kurucusu Juventus da ‘havlu’ attı ve devlerin planı suya düştü.

Altısı Premier Lig’den olmak üzere Avrupa’nın önde gelen 12 futbol kulübü ‘Avrupa Süper Ligi’ kurulduğunu duyurmuştu.

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Ancak gerek UEFA ve FIFA, ulusal futbol federasyonları, gerek hükümetler, gerekse taraftarlardan gelen yaptırım uyarıları ve şiddetli itirazlar üzerine girişim tehlikeye düşmüştü.

Nihayet dün akşam İngiliz Premier Ligi kulübü Manchester City’nin ardından Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham’ın da ‘Avrupa Süper Ligi’ne katılmayacağı açıklamıştı.

Bugün de girişimin başını çekenlerden Juventus’un başkanı Andrea Agnelli, İngiliz kulüplerinin kararının ardından ‘süper lig’in sonuna gelindiğini açıkladı.

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Hemen ardından Atletico Madrid ve Inter de ligden çekildiğini duyurdu.

Ligi duyuran takımlar şöyleydi: İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid.

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