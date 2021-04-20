‘Avrupa Süper Ligi’ kurulamadan çöktü: İngiliz kulüplerinden geri adım

İngiliz Premier Ligi kulübü Manchester City’nin ardından Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham’ın da ‘Avrupa Süper Ligi’ne katılmayacağı açıklandı.
Altısı Premier Lig’den olmak üzere Avrupa’nın önde gelen 12 futbol kulübü ‘Avrupa Süper Ligi’ kurulduğunu duyurmuştu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Yeni kurulan süper ligdeki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda oynaması yasaklanacak” demişti.
UEFA’ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan ‘Avrupa Süper Ligi’ni kınayan bildiriyi oybirliğiyle kabul etmişti.
Ligi duyuran takımlar şöyleydi: İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid.
Beş İngiliz klubünün ardından Chelsea’den de aynı yönde bir açıklama bekleniyor.