‘Zoom yorgunu’ bankacı kalp krizi sonrası viral oldu: Ölümün kıyısına gelmek bana bunları öğretti

Yoğun çalışma saatleri nedeniyle sağlığını ihmal ettiğini söyleyen HSBC çalışanı, kalp krizi geçirdikten sonra pandemi sonrası başlayan çalışma düzenine isyan etti.

Banka çalışanı Johnny Frostick kalp krizi geçirdiğini anladığında “Bu hiç uygun değil, yarın yöneticimle görüşmem gerekiyordu” diye düşünmüş. Sonrasında Frostick’in aklına ilk gelense bir projeye sağlanacak krediler, sonra vasiyeti ve nihayet karısı olmuş.

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HSBC’de bazı veri projelerinde 20’den fazla çalışana yöneticilik yapan Frostick, ölümün kıyısına geldiği bu deneyimi, beyaz yakalılar arasındaki sosyal medya ağı LinkedIn’de anlattı ve gönderi milyonlarca kişi tarafından okundu.

45 yaşındaki Britanyalı, pandemide ofisle ev hayatının karıştığı, ‘tükenene kadar çalış’ mottosuyla işlerin devam ettiği finans sektörünün son ‘kurbanlarından.’

Saatler boyu Zoom’da

Çalışma arkadaşlarıyla birlikte saatler boyu Zoom toplantıları düzenlediklerini, mesailerinin 12 saate kadar uzayabildiğini söyleyen Frostick, uzaktan çalışmanın da hayatlarına ket vurduğunu anlatıyor: “Masa başında ya da kahve makinasının yanında sohbet edemiyor veya dışarda yürüyüşe çıkamıyoruz. Bu sadece benim işimde değil, tüm profesyonel hizmet sektöründe çok yaygın bir hal aldı.”

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İş hayatına inşaatlarda çalışarak başlayan Frostick, sahil kasabası Bournemouth’ta babasının işleriyle uğraşmış, 29’una kadar bir üniversite derecesi alamamış.

Başkent Londra’ya gittiğinde, Accenture, JPMorgan, Deutsche Bank ve çeşitli bakanlıklar dahil pek çok yerde çalışarak, yoğun iş hayatının ‘derinliklerine’ dalmış.

Şirket hayatına uyum sağlamak için kendine bir ‘maske’ yarattığını söyleyen, üç çocuk babası Frostick, çok çalışıp sağlığına dikkat etmemekten ve bunun nihayetinde kalp krizine yol açmasından kendini sorumlu tutuyor. Artık başkalarını da ‘uyandırmak’ istiyor.

‘Değiştirmelisiniz’

“Kendime ve başkalarına karşı sorumlu hissediyorum” diyen Frostick, “Bu başıma gelen sizin başınıza da gelebilir. Bunu değiştirmelisiniz” diye konuşuyor.

Frostick, pandemi sonrası dönemde oluşacak çalışma kültürüne dair tartışmalar başlatmak istiyor; işverenlerin daha esnek bir yaklaşım sergilemesini umuyor. Zoom toplantılarına sınır getirmek dahil öneriler sunan Frostick’in artık ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini anlattığı paylaşımı, 100 binlerce beğeni aldı, hayata bakışlarını düşüneceklerini söyleyen binlerce mesaj atıldı.

İyileşmek için çabalayan Frostick’e LinkedIn’deki paylaşımı yapma fikri, hayatıyla ilgili bu zor zamanlarda gelmiş. Ama halen sağlık sorunları için HSBC’yi suçlamıyor: “Bunun çalıştığım yere yansıması gerektiğini düşünmüyorum, bu tüm sektör genelinde çok yaygın, zaten bu yüzden bu kadar çok insandan karşılık bulduğunu düşünüyorum.”

Frostick şu altı kararı aldığını söyleyor: