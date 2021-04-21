‘Tuvaletimi yapıyordum’ diyen 15 yaşındaki tacizciye jet ceza

Bursa’da yol ortasında 18 yaşındaki genci taciz eden çocuk yaştaki zanlıya, olaydan yaklaşık bir ay sonra bir yıl 15 gün hapis cezası verildi.

15 yaşındaki K.A., 23 Mart’ta Yıldırım ilçesindeki bir sokakta pantolonunu çıkararak 18 yaşındaki Gözde Şahinbaş’ı taciz etmiş, üç gün sonra da yakalanarak tutuklanmıştı.

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Bursa 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde ‘cinsel taciz’ suçundan dava açılan K.A., 15 günlük tutukluluğunun ardından serbest bırakıldı. Davanın ilk duruşması dün yapıldı.

Yine aynı savunma

K.A., mahkemedeki savunmasında, emniyette söylediklerini tekrarladı: “Arkadaşımı bekliyordum. Tuvaletimi yapmak için açık cami baktım ama bulamadım. Yol kenarında park edilmiş iki aracın arasına girdim. Pantolonumu indirip, tuvaletimi yapmaya başladım. Yoldan geçen Gözde Şahinbaş’ı görmedim. Pantolonum lastikli olduğu için dizlerime kadar inmiş. Gözde Şahinbaş beni görüp, bağırınca utandım ve kaçtım.”

Şahinbaş ise iki gün üst üste aynı yerde gördüğü sanığın mastürbasyon yaptığını söyledi. Mahkeme heyeti, K.A.’ya bir yıl 15 gün hapis cezası verdi.

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‘Sessiz kalmayın’

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Şahinbaş, şunları söyledi: “Staja gidiyordum. Olay yerinden geçerken önümde biri belirdi. Sürekli arkasına bakarak beni takip ediyordu. Daha sonra ben yaklaştığımda iki aracın arasına girip oradan geçmemi bekledi. Geçtiğimde pantolonunu indirdi. İlk olarak taciz olarak düşünmedim. Tuvaletini yaptığını düşündüm. Yürür adımlarla oradan uzaklaştım. Şikayetçi olmadım.

Ertesi gün yine aynı yerde, aynı saatte, aynı kişi tarafından taciz edildim. Bu sefer şikayetçi oldum. İlk yaşadığımda kendime çok kızdım. Ertesi gün tedbirli davrandım. Kameramı açıp görüntü çekmek istedim ve çektim. Belki de o görüntüyü çekmeseydim başıma daha farklı şeyler gelebilirdi. Çok şaşırdım. Sosyal medyada çok tepki topladı. Herkese sesimi duyurdum. Üstünün örtülmesini istemiyorum. Karara itiraz edip daha fazla ceza alması için uğraşacağım. Kimse bu tür olaylara sessiz kalmasın. Utanmayın, korkmayın, cesaretli olun. Herkesin başına gelebiliyor. Korkmayın, üzerine yürüyün.”