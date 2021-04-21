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Yaramazlara biraz batar!

Parisliler restoranda yemek yeme özlemini eve gelen özel şefle gideriyor

Dışarıda yemek yemeye düşkünlükleriyle ünlü Parisliler salgın nedeniyle restoranlar kapalı olunca yeni bir alternatif buldu: Eve gelip yemek yapan özel şef.

Fotoğraf: Reuters

Profesyonel şef Fatiha El-Kaddaoui iki yıldır rezervasyonla müşterilerin evinde gidip kendi götürdüğü malzemeler ve evdeki ekipmanları kullanarak restoran kalitesinde yemekler hazırlıyor.

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Pandemiden önce de işlerinin iyi gittiğini belirten şef , salgın kısıtlamalarıyla yoğunluğun arttığını, ayda 30 kadar rezervasyon aldığını anlatıyor.

Talep çok büyük” diyen El-Kaddaoui talebin nedenini, Paris’te yaşayanların haftada en az iki-üç kez restoranda yeme alışkanlığı olmasına bağlıyor.

Fransızlar OECD verilerine göre gelişmiş ülkeler arasında yeme-içmeye en çok vakit ayıranlar. Dolayısıyla restoranların kapanmasının onları daha derinden vurması şaşırtıcı değil.

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Annesi ve kendisi için özel şef El-Kaddaoui’yi tutan 35 yaşındaki Valerie Lacroix “Dışarı çıkıp sevdiklerimizle zaman geçirmeyi istiyoruz ama yapamıyoruz. Bu o paylaşılan anları evde yeniden yaratmak için fırsat” diyor.

Kısıtlama saatleri dışında çalışan şef, en çok altı kişilik gruplara hizmet veriyor.

Evde ‘dışarda yemenin’ bedeli ise her Parizyenin harcı değil; kişi başı 170 avro (1700 lira).

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