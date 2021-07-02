Akşam Postası / 2 Temmuz 2021

Asıl Erdoğan ‘sallamış’: Deutsche Bank’a Kanal İstanbul için talep bile gitmemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin Kanal İstanbul’un finansmanını engellemek için ödeme yapmamakla tehdit ettiğini öne sürdüğü Alman Deutsche Bank, söz konusu projenin finansmanıyla ilgili Türkiye’den kendilerine herhangi bir talep gelmediğini açıkladı.

‘Elmalı davası’nda uzman raporu: Babaanne çocuklara ‘yönlendirme’ mi yaptı?

Antalya’da yedi ve 10 yaşındaki iki çocuğa istismar edildiği iddiasıyla açılan davada mahkemeye sunulan raporun ayrıntılarına ulaşıldı. Raporda, çocukların istismara maruz kaldığı ancak ‘ne şekilde ve kim tarafından’ olduğunun bilinmediği kaydedildi.

İmamoğlu Soylu’ya yüklenince İçişleri geri adım attı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırmak için başlatılan kampanyanın engellenmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklenmesinin ardından bakanlık geri adım attı.

‘Merkez’den yerli yatırımcıya ‘faiz’ mesajı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yerli yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantıda enflasyonun üzerinde faize devam edileceği mesajı yinelendi, enflasyondaki düşüşe ilişkin olarak yine üçüncü çeyreğin sonu işaret edildi. Toplantıda dolar kurunun enflasyona etkilerine dair de mesajlar verildi.

Prof. Ceyhan yanıtladı: 65 yaş üstündekiler üçüncü doz aşı konusunda ne yapmalı?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan üçüncü doz aşı olacakların muhakkak BioNTech tercih etmesi gerektiğini vurgularken kalp kası iltihabı endişelerini giderici ifadeler kullandı.

Müzik yasağı için ‘esnetme’ sinyali

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, saat 24:00’ten itibaren uygulanan müzik yasağının esnetilebileceğinin sinyalini verdi.

Peker, gözaltına alınan yerel gazeteciye ‘destek’ istedi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Bursa’da gözaltına alınan yerel gazeteci İrfan Aydın’a destek verilmesi çağrısında bulundu.

Uzmana göre ‘dijital altın’ teorisi bitti: Bitcoin’de yeni değerleme modeline doğru

İş Yatırım ekonomisti Şant Manukyan, kripto paralarda bitmek bilmeyen oynaklığın ‘dijital altın’ teorisini büyük zarara uğrattığını, ancak El Salvador’da Bitcoin’in yasal ödeme aracı olarak kabul edilmesinin ardından yeni bir döneme girildiğini, yeni bir değerleme modelinin ortaya çıkacağını söyledi.

HDP eş başkanı: AKP’yle uzlaşma yok

HDP Eş Genel Başkanı Mithar Sancar, ‘muhalefeti de kapsayacak planla Kürt sorununun çözümü’ haricinde AKP’yle uzlaşma anlamına gelebilecek yaklaşımın içinde olmayacaklarını ifade etti.

THY’den yalanlama: 2 bin 500 değil 24 kişi işten çıkarıldı

Türk Hava Yolları (THY), yetkili sendikayla imzalanan protokolü kabul etmeyince işten çıkarılan kişi sayısının 2 bin 500 değil 24 olduğunu duyurdu.

‘Başörtülü kadınlara hakaret’ davası: Oyuncu Deniz Çakır beraat etti

İstanbul’daki bir kafede başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan yargılanan oyuncu Deniz Çakır beraat etti.

AB’nin eğittiği Libya sahil güvenliği, göçmen teknesine ateş açtı

Libya makamları, Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışan kalabalık bir göçmen teknesine ateş açtı. O anlar Alman sivil toplum örgütü Sea-Watch’un kameralarına yansıdı.

‘Başörtülü kadınlara hakaret’ davası: Oyuncu Deniz Çakır beraat etti

İstanbul’daki bir kafede başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan yargılanan oyuncu Deniz Çakır beraat etti.

‘Sıla’ya darp’ davasında Kural aleyhine ifade: ‘Seni öldürürüm’ diyordu

Eski sevgilisi Sıla’yı dövdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan oyuncu Ahmet Kural’ın davasında bir tanık Kural aleyhine ifade verdi.

Yargıtay’dan MİT TIR’ları davasındaki cezalara onama

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Hatay ve Adana’da MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada hapse mahkum edilen sanıkların cezalarını onadı.

‘Faizsiz’ konut satan 29 şirkete tasfiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 29 tasarruf finansman şirketinin intibak talebini reddederek tasfiyelerine karar verdi.

Halk TV patronunun tesisine yıkım kararı: ‘Teşekkürler bazı CHP’liler’

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir SİT alanına yaptığı tesis için yıkım ve para cezası kararı verildi. Çanakkale İl Genel Meclisi Encümeni’nde yer alan iki CHP’li de karara ‘Evet’ oyu verdi.

En büyük çevre felaketlerinden biri: Yüzlerce su canlısının ölüsü kıyıya vurdu

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Sri Lanka’da kimyasal taşıyan bir kargo gemisinin batmasının ardından yüzlerce deniz kaplumbağasının ölüsü karaya vurmaya başladı. Suya karışan zehirli maddeler nedeniyle yunus ve balinalar da telef oldu.

Yüzyıllardır neden gülüyoruz ve gülmek niçin faydalı?

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Şöyle doya doya gülmeyi kim sevmez… Gözünden yaşlar gelene kadar kahkaha atmayı. Hele ki birlikte atılan kahkahalar… Peki faydası saymakla bitmeyen gülmenin arkasında yatan bilimsel nedenler ne? Gülmek bazen kötü bir şeyin habercisi olabilir mi?

Hamile kalmak için ‘kiraladığı’ adama aşık olan kadın: İlk başta alışveriş olarak gördüm

Britanya’da, hamile kalmak için ‘kiraladığı’ adama aşık olup evlenme kararı alan 29 yaşındaki kadın, 50 yaşındaki müstakbel eşiyle TV’ye çıktı ve bebeğin cinsiyetini açkladı. Çiftin ekimde bir erkek bebeği olacak.

Messi’ye ‘dünyanın en kötü takımı’ndan teklif var: Şartlardan biri, ‘Pele, Maradona’dan iyi’ diye yemin etmesi

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İspanya’nın La Liga takımlarından Barcelona’yla sözleşmesi 30 Haziran’da sona eren Arjantinli futbolcu Lionel Messi’ye, ‘dünyanın en kötü takımı’ndan teklif geldi.

Milyarderlerin uzay yarışı: Branson daha önce, Bezos daha yukarı

Britanyalı milyarder işadamı Richard Branson’a ait Virgin Galactic şirketi, uzay uçuşunu 11 Temmuz’da gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Böylece Branson, Amerikalı ‘rakibi’ Jeff Bezos’dan dokuz gün önce uzaya çıkacak.