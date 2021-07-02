Yargıtay’dan MİT TIR’ları davasındaki cezalara onama

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Hatay ve Adana’da MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada hapse mahkum edilen sanıkların cezalarını onadı.

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Hatay ve Adana’da Ocak 2014’te farklı tarihlerde iki TIR’ın durdurulmasının ardından açılan davada sanıklara casusluk suçlaması yöneltilmişti. 18 kişiye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme’ ve ‘devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama’ suçlarından hapis cezası verilmişti.

AA’nın haberine göre ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nde görülen ve 28 Haziran 2019’da karara bağlanan MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin 54 sanıklı davanın temyiz incelemesi tamamlandı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararları ile 24 sanık hakkındaki beraat kararlarının onanmasına karar verdi. Kurul, üç sanık hakkındaki hükme bozma kararı verirken, dokuz sanık yönünden ise dosyayı ayırdı.

Kurul ayrıca, tüm sanıklar hakkında ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme’ suçundan verilen beraat kararlarına ilişkin ise temyiz taleplerinin reddine hükmetti.

Kim ne ceza aldı?

Buna göre, eski Adana cumhuriyet başsavcısı Süleyman Bağrıyanık’a ‘devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme’ suçundan beş yıl, bu belgeleri açıklama suçundan yedi yıl, ‘FETÖ üyeliği’nden 10 yıl altı ay olmak üzere verilen 22 yıl altı ay hapis cezasını onadı.

Eski Adana Jandarma Bölge komutanı tuğgeneral Hamza Celepoğlu’na aynı suçlardan toplamda 20 yıl hapis cezası da onandı.

Kurul, aynı suçlardan 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen eski Adana başsavcıvekili Ahmet Karaca, 26 yıl hapis cezası verilen eski özel yetkili Adana savcısı Aziz Takçı, 20 yıl beş ay hapis cezası verilen eski Adana İl Jandarma komutanı kurmay albay Özkan Çokay hakkındaki hükümlerin de onanmasına karar verdi.

Eski özel yetkili Adana savcısı Özcan Şişman’a ‘devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme’ suçundan beş yıl üç ay ve ‘FETÖ üyeliği’nden 12 yıl olmak üzere verilen toplam 17 yıl üç ay hapis ile dönemin Kırıkhan cumhuriyet başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu’na ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme’ suçundan dört yıl altı ay ve FETÖ üyeliğinden ise 11 yıl üç ay olmak üzere verilen toplam 15 yıl dokuz ay hapis cezalarının da onanması kararlaştırıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce mahkumiyetlerine hükmedilen sanıklar Gökhan Bakışkan, Hakan Kaplan, Hüseyin Özmen, Önder Kır, Hakan Gencer, Orhan Şahin, Mehmet Fırat, Bekir Karataş, İbrahim Aslan, Gültekin Menge ve Yasin Yalçınkaya hakkındaki cezalar da onandı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sanıklar Halil İbrahim Köse, Mahmut Özcan ve Hayati Özcan hakkında verilen kararların ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyizi doğrultusunda bozulmasına hükmetti.