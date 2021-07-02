Soylu, İmamoğlu’nun sözlerine ‘gülüp geçti’: Dünyadaki tüm kötülüklerin sahibi benim!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisi hakkındaki sözlerine “Dünyadaki bütün kötülüklerin sahibi benim (!)” diyerek yanıt verdi.

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İmamoğlu, belediyeye ait İstanbul Vakfı’nın Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahipleri için düzenlediği bağış kampanyasına bu yıl bakanlığın izin vermediğini belirterek Soylu’yu sorumlu tutmuştu. Bakanlık ise İmamoğlu’nun sözlerinin ardından açıklama yayınlayarak izin verildiğini bildirmişti.

Bakan Soylu, bugün Ankara’da Gölbaşı Vilayetler Evi’ndeki ‘Yarın Çok Genç Olacak Projesi’ programına katılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, İmamoğlu’nun “İhtiyaç sahibi 132 bin 50 ailenin evine bir kilogram et girmesine gönlü razı olmayan, onların bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var; o da içişleri bakanı” sözünü hatırlatarak Soylu’nun yorumunu sordu.

Soylu, bu soru üzerine “Dünyadaki bütün kötülüklerin sahibi benim” diyerek gülümsedi.

Bakan, bir soru daha gelmesi üzerine gazetecilere hitaben şunları söyledi: “Arkadaşlar, şimdi çok güzel bir etkinlikten çıktık. Gençler vardı, hepiniz de şahit oldunuz. Ne olursunuz siyasete alet olmayın ya… Sizden bir istirhamım var. Bakınız, siyasete alet olmayın. Bir tek söyleyeceğim bu. Ne olursunuz… Siz basın mensuplarısınız; bir siyasi parti mensubu değilsiniz, bir ideolojinin taraftarı değilsiniz. Kendinize ait yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi fotoğraf çekmek ve ortaya koymaktır. Anlatabildim mi?”

Bir gazeteci bunun üzerine “İddiaları birinci ağızdan sizden duymak için soruyoruz. Size cevap hakkı doğdu, ithamlar iddialar hakkında…” demesinin ardından bakan “Bana yönelik o kadar itham var ki… Ben dünyanın en kötü adamıyım (!)” karşılığını verdi.