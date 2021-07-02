İmamoğlu Soylu’ya yüklendi: Bayramda yüzlerin gülmesini istemeyen bir kişi var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı’nın Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırmak üzere geçen yıl düzenlediği bağış kampanyasına bu yıl İçişleri Bakanlığı’ndan izin çıkmadı.

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Bu duruma Twitter’da tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bayramda yüzlerin gülmesini istemeyen bir kişi var; o da İçişleri bakanı” dedi.

İmamoğlu, “132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? Aklını, vicdanını, insanlığını yitirmemiş devlet görevlilerine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönmelisiniz” mesajıyla paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek bu kararın kaldırılmasını istedi.

132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?



Aklını, vicdanını, insanlığını yitirmemiş devlet görevlilerine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönmelisiniz. pic.twitter.com/DAFcNNzlYN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 2, 2021

İstanbul Vakfı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bağışı kampanyası düzenlemek üzere 27 Nisan’da İstanbul Valiliği’ne başvurdu. Ancak İstanbul Valiliği 25 Haziran tarihli yazısı ile talebin uygun bulunmadığını İstanbul Vakfı’na iletti. Yazıda talebin neden uygun bulunmadığına ilişkin bir açıklama yer almadı.

“İnanın, devletimizin pek çok kıymetli yöneticisinin de bizim gibi düşündüğünü biliyorum. Bir kişi hariç; o da İçişleri bakanı” diyerek Süleyman Soylu’yu hedef alan İmamoğlu tepkisini şöyle dile getirdi: “Şimdi bu tavrı anlamak mümkün mü? Geçen yıl izin verilen vakfın kusuru yok, davası yok, cezası yok. Allah aşkına neden? Bir cümle gerekçe bile yok. Ne var? Sadece bir kişinin kişisel ihtirası var. Ne yazık ki kini mi var, öfkesi mi var ya da başka bir hesabı mı var; çözemiyorum. Bu kişinin kötülük ettiği ne benim ne de İBB. Ne benim siyasi geçmişim ne partim ne başka bir şey.

Kim? 132 bin 50 aileye bu kötülüğü yapıyorsunuz. Aklıma sığmıyor, inanamıyorum. Ve diyorum ki; Allah aşkına, bu ne inancımıza ne insanlığımıza ne vicdanımıza ne ahlakımıza sığar. Çok ama çok düşündürücü. Bu engellemeye rağmen yola çıkmayı istedim; istemedim değil. Sorguladım. Ama endişe duydum. Bu endişe ya da korku, kimseden değil. Bağış almaya başlayınca daha önce olduğu gibi hesapların bloke edilecek olması…

Onunla da mücadele ederiz ama bu sefer durum farklı. Bu durumda, bağışçı vatandaşlarımız kurban ibadetlerini yerine getirememiş olabilmesi, beni çok derinden düşündürdü. Biz, inançlı insanlarız. Tam da böyle bir engele vesile olmaktan, elbette ki çok korkarız.”

Erdoğan’a çağrı

Kimseyle kavga etmek, dirsek savaşı vermek gibi bir derdi olmadığını tek derdinin İstanbul’a, memlekete hizmet etmek olduğunu dile getiren İmamoğlu şöyle devam etti: “Derdimiz; ihtiyacı olan insanları memnun etmek. Ya burada bilek güreşi yapmayın bizimle Allah aşkına. Hala umutlu olmak istiyorum. Ve bir kişinin bu kararının gözden geçirilmesini ve devletimizin doğruyu bulmasını arzu ediyorum.

Gelin, İçişleri bakanının 132 bin 50, belki bu sene ondan on binlerce fazla ailemizi üzecek bu kararını ortadan kaldırtın. Devletimizin bütün birimlerine, bütün kurumlarına, gerçekten vicdan sahibi bütün yöneticilerine sesleniyorum.

Sayın cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Gelin, inancımızın ve insanlığın yanında durun. Her şeyi siyasete bir şekilde karıştırmaktan vazgeçin.”

Bloke bir yıldır kalkmadı

İBB, geçen yıl Covid-19 salgını başladıktan kısa süre sonra 30 Mart 2020 günü mağdur olan vatandaşlara yardım için bağış kampanyası başlatmıştı. Bir buçuk gün sürebilen bağış kampanyası da İçişleri Bakanlığı genelgesi ile engellenmiş ve banka hesapları bloke edilmişti. Kısa sürede toplanan 6.5 milyon liranın büyük kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, kamu bankası hesaplarına yatırılan 900 bin liralık bağış parası hala bloke durumda. Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme de başlatılmıştı.