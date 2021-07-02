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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu Soylu’ya yüklenince İçişleri geri adım attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırmak için başlatılan kampanyanın engellenmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklenmesinin ardından bakanlık geri adım attı.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu geçen yıl düzenlediği bağış kampanyasına bu yıl İçişleri Bakanlığı’ndan izin çıkmadığını duyurmuş, duruma Twitter’da tepki göstererek, “Bayramda yüzlerin gülmesini istemeyen bir kişi var; o da İçişleri bakanı” demişti.


İmamoğlu, “132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? Aklını, vicdanını, insanlığını yitirmemiş devlet görevlilerine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönmelisiniz” mesajıyla paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek kararın kaldırılmasını istemişti.

İçişleri Bakanlığı ise bu çıkışın ardından açıklama yayınlayarak, İBB’ye bağlı İstanbul Vakfı’nın bağış talebinin alındığını ve değerlendirme sonucu uygun bulunduğunu bildirdi.

İmamoğlu Soylu’ya yüklendi: Bayramda yüzlerin gülmesini istemeyen bir kişi var

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