Halk TV patronunun tesisine yıkım kararı: ‘Teşekkürler bazı CHP’liler’

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir SİT alanına yaptığı tesis için yıkım ve para cezası kararı verildi. Çanakkale İl Genel Meclisi Encümeni’nde yer alan iki CHP’li de karara ‘Evet’ oyu verdi.

Fotoğraf: AKP Çanakkale milletvekili Bülent Turan

AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan belge paylaşarak Asos’taki tesisin kaçak olduğunu ve kıyı kenar çizgisinin ihlal edildiğini söylemişti. İlçe özel idaresi de bölgenin 2’nci derece SİT alanı olduğunu ve ruhsatlandırılamayacağını savunarak “İdari para cezası ve yıkım kararı alınacak” demişti.

Plajı da bulunan restoranın açılışı CHP Parti Meclisi üyesi Tahsin Tarhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve çok sayıda CHP’li belediye başkanının katılımıyla yapılmıştı. Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar da açılıştaydı.

Fotoğraf: Tahsin Tarhan

İşletme sahibi hakkında savcılığa suç duyurusu

DHA’nın haberine göre yıkım ve para cezası kararının yanısıra Çanakkale İl Özel İdaresi, mühür fekkinden dolayı işletme sahibi hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘Teşekkürler bazı CHP’liler’

Karardan sonra AKP’li Turan sosyal medya hesabından şu tweeti attı: “CHP’lilerin açılışını yaptığı kaçak yapı için bugün CHP’li encümenler yıkım kararı aldı. Teşekkürler bazı CHP’liler :)”

CHP'lilerin açılışını yaptığı kaçak yapı için bugün CHP'li encümenler yıkım kararı aldı.



Teşekkürler bazı CHP'liler 🙂 https://t.co/Hfes7k4apy pic.twitter.com/QgLDiSOJ5W — Bülent TURAN (@turanbulent) July 1, 2021

‘Ruhsatlandırılması mümkün değil’

Ayvacık İlçe Özel İdare Müdürlüğü tesisin açılışından sonra şu açıklamayı yapmıştı: “İmar mevzuatına aykırı yapılaşmaları önlemek için yapılan rutin saha kontrollerinde Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Sazlı köyü, 157 ada 7 parselin güneyinde, tescil harici alan üzerinde bulunan yapıya müdürlüğümüzce 27.05.2021 tarihinde imar kanununun 32. maddesinde istinaden tutanak tutulmuş ve yapı mühürlenerek inşaat durdurulmuştur.

Söz konusu alan için 2018 yılında çekilen hava fotoğraflarından da anlaşılacağı üzere, bugün itibariyle mevcut bulunan yapı, yapı kayıt belgesi alınan yapının yerine yapılmış yeni bir yapıdır. Kıyı kanunu kapsamında kamuya terk edilecek alanda bulunan yapının ilgililerince ruhsatlandırılması mümkün değildir.

İdari para cezası ve yıkım kararı alınacaktır

157 ada 7 parsel, Orman niteliğinde olup mesire yeri olarak ihale yolu ile kiralanmıştır. Bu parselin güneyinde yapılan ruhsatsız yapı müstecir tarafından yapılmıştır. Söz konusu yapıya ait yapı kayıt belgesi izinsiz imalat nedeniyle geçerliliğini yitirdiğinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce iptal edilecek ve akabinde il özel idaresince 3194 sayılı imar kanunu gereği idari para cezası ve yıkım kararı alınacaktır.

Yine söz konusu alan 2. Derece doğal sit alanı içerisinde kaldığından 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa göre izin alınmaksızın inşaat yapıldığı gerekçesiyle çevre ve şehircilik il müdürlüğünce savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayvacık orman işletme müdürlüğünce müstecir tarafından sözleşmeye aykırı hareket edilmesi nedeniyle idari işlem başlatılacaktır. Ayrıca anılan yapı ile ilgili olarak müstecir tarafından Ayvacık ilçe özel idare müdürlüğüne işletme ruhsatı için başvuru yapılmış olmakla birlikte herhangi bir izin verilmemiştir.”