AKP’li Bülent Turan’a göre Halk TV’nin patronu Asos’ta kaçak tesis açtı

AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun Ayvacık’ta bir SİT alanına kaçak işyeri açtığını öne sürdü. Belge paylaşan Turan’a göre kıyı kenar çizgisi de ihlal edildi. İlçe özel idaresi de bölgenin 2’nci derece SİT alanı olduğunu ve ruhsatlandırılamayacağını savunarak, “İdari para cezası ve yıkım kararı alınacak” dedi.

Fotoğraf: CHP Parti Meclisi üyesi Tahsin Tarhan

7121 sayılı kıyı kanun hükümlerine göre kıyı çizgisinin su ve deniz yönü hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz. Kıyı kenar çizgisinin su ve deniz yönünde dışına çıkılarak ve kamu hukukuna tecavüz edilerek bina ve tesis yapılmışsa ilgili valilik yapılmış bina ve tesisleri yıkar.

Fotoğraf: Bülent Turan / AKP Grup Başkanvekili

Asos’ta plajı da bulunan restoranın açılışı önceki gün CHP Parti Meclisi üyesi Tahsin Tarhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır ve çok sayıda CHP’li belediye başkanının katılımıyla yapılmıştı.

Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar da açılıştaydı.

#Ayvacık'da faaliyete başlayan Select Et&Balık Restaurant'ın açılışına katılarak, CHP Genel Başkan Yardımcılarımız Muharrem Erkek, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Ayvacık Belediye Başkanımız Mesut Bayram ve değerli davetlilerle işletmeye hayırlı olsun dileklerimizi paylaştık. pic.twitter.com/eoj349k4Ef — M.Mustafa Özacar (@mustafaozacar) June 26, 2021

Fotoğraf: Tahsin Tarhan

Tarhan’ı alıntılayan AKP’li Turan, Mahiroğlu’nu da etiketleyerek şunları söyledi: “Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! HalkTV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos’ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu! Utanmadınız da bu cesaret ne?”

Turan şöyle devam etti: “Yer sit alanı. Kıyı kenar (50 mt) çizgisi ihlal edilmiş. Yapı kayıt belgesindeki bina yakılıp kaçak bina yapılmış. İnşaat mühürlenmiş ama mühür kırılmış. Seyit Torun, Veli Ağbaba, Mahmut Tanal, Tahsin Tarhan, Ali Mahir Başarır da bu suça ortak olmuş! Sorsan hepsi çevreci.”

1⃣ Yer sit alanı

2⃣ Kıyı kenar (50 mt) çizgisi ihlal edilmiş

3⃣ Yapı kayıt belgesindeki bina yakılıp kaçak bina yapılmış

4⃣ İnşaat mühürlenmiş (👇) ama mühür kırılmış.@Seyit_TORUN, @veliagbaba, @MTanal @tahsintarhan, @alimahir’de bu suça ortak olmuş!!!



Sorsan hepsi çevreci pic.twitter.com/nT8J4rib1C — Bülent TURAN (@turanbulent) June 27, 2021

AKP’li Turan’ın söz konusu paylaşımında açılışa katılan CHP’lileri etiketlediği dikkat çekti. Turan’ın bugün saat 3 sularında yaptığı paylaşıma bu haber yayına hazırlanırken söz konusu isimlerden bir yanıt yazılmamıştı.

Ayvacık İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nden yapılan açıklama ise şöyle:

“İmar mevzuatına aykırı yapılaşmaları önlemek için yapılan rutin saha kontrollerinde Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Sazlı köyü, 157 ada 7 parselin güneyinde, tescil harici alan üzerinde bulunan yapıya müdürlüğümüzce 27.05.2021 tarihinde imar kanununun 32. maddesinde istinaden tutanak tutulmuş ve yapı mühürlenerek inşaat durdurulmuştur.

Fotoğraf: Bülent Turan

Ruhsatlandırılması mümkün değil

Söz konusu alan için 2018 yılında çekilen hava fotoğraflarından da anlaşılacağı üzere, bugün itibariyle mevcut bulunan yapı, yapı kayıt belgesi alınan yapının yerine yapılmış yeni bir yapıdır. Kıyı kanunu kapsamında kamuya terk edilecek alanda bulunan yapının ilgililerince ruhsatlandırılması mümkün değildir.

Fotoğraf: Bülent Turan

İdari para cezası ve yıkım kararı alınacaktır

157 ada 7 parsel, Orman niteliğinde olup mesire yeri olarak ihale yolu ile kiralanmıştır. Bu parselin güneyinde yapılan ruhsatsız yapı müstecir tarafından yapılmıştır. Söz konusu yapıya ait yapı kayıt belgesi izinsiz imalat nedeniyle geçerliliğini yitirdiğinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce iptal edilecek ve akabinde il özel idaresince 3194 sayılı imar kanunu gereği idari para cezası ve yıkım kararı alınacaktır.

Yine söz konusu alan 2. Derece doğal sit alanı içerisinde kaldığından 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa göre izin alınmaksızın inşaat yapıldığı gerekçesiyle çevre ve şehircilik il müdürlüğünce savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayvacık orman işletme müdürlüğünce müstecir tarafından sözleşmeye aykırı hareket edilmesi nedeniyle idari işlem başlatılacaktır. Ayrıca anılan yapı ile ilgili olarak müstecir tarafından Ayvacık ilçe özel idare müdürlüğüne işletme ruhsatı için başvuru yapılmış olmakla birlikte herhangi bir izin verilmemiştir.”