Erdoğan ‘ısrarcı’: Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinde dahi aşılar ücretli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinde Covid-19 aşılarının ücretli uygulandığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, 25 Haziran’daki konuşmasında Britanya’da aşılar için 100 sterlin alındığını söylemişti. Ancak ülkede aşı, Türkiye’deki gibi ücretsiz.

Sakarya’daki açılış töreninde partililere seslenen Erdoğan, bugün Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinin dahi aşıları ücretle yaptığını belirterek “50 sterlin, 100 avro, bu şekilde para alarak yapıyorlar” dedi. Buna karşılık Erdoğan herhangi bir ülkeyi örnek göstermedi.

Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı? Ve bize nasihat ettiler. ‘Ya böyle de olmaz, belli bir bedel alın.’ Hayır. Biz halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek yola çıktık. Biz kim için varız? Halkımız için varız. Bütün bu vergiler kimden alınıyor? Halkımızdan. Tabii onun geri dönüşü nereye olacak? Gene halkımıza olacak.”