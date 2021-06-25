Erdoğan, Britanya’da Covid-19 aşısının ücretli yapıldığını zannediyormuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Hatay’daki konuşmasında Britanya’da Covid-19 aşılarının ücretli yapıldığını söyledi. Britanya dahil birçok Avrupa ülkesinde ‘corona’ aşısı ücretsiz.

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Erdoğan, bir otelde düzenlenen AKP Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılarak partililere şöyle hitap etmişti: “Gençler bunu bilsinler. Şimdiyse hastanelerimiz nasıl, bunu da görsünler. Bakın şu anda sevgili kardeşlerim, dünyanın değişik yerlerinde Avrupa’nın en gelişmiş ülkeleri aşı var ya, bu aşıyı ücretli yaptırıyor biliyor musunuz? Ücret alıyor, ücret. İngiltere’de 100 sterlin gibi rakamla ücret alınıyor. Bizde böyle bir şey yok.”

Britanya hükümetinin sitesinde 1 Mart tarihli bildiride şu ifadeler yer alıyor: “Covid-19 aşısı yalnızca Ulusal Sağlık Sistemi aracılığıyla uygun gruplara yapılır ve ücretsiz bir aşıdır.”

Yaklaşık 32 milyon kişinin iki doz aşılandığı ülkede, tüm aşıları tamamlananların oranı yüzde 48.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre 16 Ocak 2021’de NHS’in Britanya şubesine ait internet sitesinde yayımlanan duyuruda, NHS ve güvenlik güçlerinin, aşılama kampanyasından faydalanabilecek dolandırıcılara karşı bilinçlendirmek üzere bir kampanya başlattıkları belirtildi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock da kampanya için şunları söylemişti: “Bu pandemiden çıkış yolumuz aşılar. Sahtekarların bu dev ekip çalışmasının altını oymasına izin vermememiz yaşamsal önemde. Aşı için sizden asla para istenmeyecek, aşı için sizinle temas kurulduğunda banka detaylarınız ve PIN kodunuz sorulmayacak.”