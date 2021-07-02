Uzmana göre ‘dijital altın’ teorisi bitti: Bitcoin’de yeni değerleme modeline doğru

İş Yatırım ekonomisti Şant Manukyan, kripto paralarda bitmek bilmeyen oynaklığın ‘dijital altın’ teorisini büyük zarara uğrattığını, ancak El Salvador’da Bitcoin’in yasal ödeme aracı olarak kabul edilmesinin ardından yeni bir döneme girildiğini, yeni bir değerleme modelinin ortaya çıkacağını söyledi.

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Kripto para piyasasına yön veren Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak ABD’de kripto kazançlara verginin gündeme gelmesi, birçok finans otoritesinin ‘düzenleme’ talebi ve Çin’in Bitcoin madencilerine getirdiği yasak nedeniyle 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti. Her ne kadar kayıplarını bir miktar toparlasa da bir türlü istikrar kazanamayan Bitcoin’in adeta altından rol çalarak ‘değer saklama birimi’ne dönüşmesi sekteye uğradı.

‘Hatalı çıktı’

Dünya’daki yazsısında “2020-2021 rallisinde yükselişe temel oluşturan görüş Bitcoin’in bir değer saklama aracı olduğuydu” diyen Manukyan, Tudor Jones ve Elon Musk gibi milyarder işadamlarının da şirketlerine alım yaparken aynı tezi seslendirdiğini hatırlattı: Enflasyona karşı koruma. Kendisinin de kurumsal yatırımcıların alımları ile Bitcoin oynaklığının düşeceğine inanlardan biri olduğunu belirten ekonomist, “Ancak mayıs ayı ve sonrası bu görüşü (şimdilik) hatalı çıkarttı” ifadelerini kullandı.

‘Sistem yeniden değişti’

Bu sırada El Salvador’dan gelen haberle Bitcoin inanç sisteminin yeniden değiştiğini belirten Manukyan, “Bugün henüz iki ay önce bir değer saklama aracı olduğunu iddia ettiğimiz Bitcoin yaratıcısının kendisine yüklediği görevi yerine getirmeye hazırlanıyor” dedi.

El Salvador, Bitcoin’i yasal para birimi ilan eden ilk ülke olmuş, ülkede tüm işyerleri sattıkları mal ve verdikleri hizmet karşılığında Bitcoin’i kabul etmeye başlamıştı.

Satoşi’nin orijinal vizyonu

Bitcoin’le ilgili mevcut değerleme modellerinin değişebileceğini savunan Manukyan, çünkü Bitcoin’in artık ‘değer saklamak için’ taşınan, kasada veya soğuk cüzdanda korunan bir varlıktan öte günlük alış verişlere konu olacağını ifade etti: “Hodl etmenize gerek yok çünkü akşam eve dönerken 1 kilo muz, 500 gram et, ekmek ve su almak için kullanacaksınız.”

Bitcoin’in yasal bir ödeme aracı olarak kabul edilmesinin ardından oluşturulan cüzdanlar ve dağıtılacak olan Bitcoin’ler neticesine ilk kez gerçek anlamda bir ağ oluşacağını belirten ekonomist, “Ancak bunun olması için hem BTC’nin volatilitesinin düşmesi ve aslında aralıksız yükselmemesi gerekiyor” dedi.

El Salvador deneyi Bitcoin’in geleceği açısından çok önemli olacağının altını çizen Manukyan, sözlerini şöyle noktaladı: “Dijital altın teorisi şimdilik hasar görmüş vaziyette. Satoshi’nin orijinal vizyonuna dönmemiz durumunda Bitcoin 10 trilyon dolarlık altın piyasasından pay almak yerine farklı bir dinamiğe bağlı olarak performans gösterecektir.”