‘Sıla’ya darp’ davasında Kural aleyhine ifade: ‘Seni öldürürüm’ diyordu

Eski sevgilisi Sıla’yı dövdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan oyuncu Ahmet Kural’ın davasında bir tanık Kural aleyhine ifade verdi.

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Şarkıcı Sıla, 2018’de eski sevgilisi oyuncu Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kural ise Sıla’nın suçlamalarını kabul etmemişti. Kural hakkında ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Dava sonucunda oyuncuya verilen bir yıl dört aylık hapis cezası istinaf tarafından bozulmuş, yeniden yargılamaya başlanmıştı. Yeniden yargılamada sunulan savcılık mütalaasında, Kural’a ‘basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından bir yıl bir aydan beş yıla kadar hapis istemişti.

‘Seni öldürürüm, dayak istiyorsun’

AA’nın haberine göre yargılamanın sürdüğü ​​​​​​​İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Sıla ile Kural katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Duruşmada ifade veren tanık Çağla Yılmaz, olay günü arkadaşının evinde gece saat 03:00-04:00 sıralarında cam kenarında sohbet ederken sesler duyduğunu anlatarak, “Yan tarafta Ahmet Kural’ın olduğunu biliyorduk. Ahmet Kural, ‘Seni öldürürüm. Dayak istiyorsun’ gibi şeyler söyledi. Polisi aramayı düşündük” dedi.

Tanık, sonrasında olayı magazinde gördüklerini, vicdan azabı çektiklerini ve kendilerinin de başına böyle bir durumun gelebileceğini belirterek şunları söyledi: “Bu yüzden Instagram üzerinden Sıla’nın menajerine ulaştım. Sonra savcılıktan çağırdılar. Ezgi’yle ben kimliklerimizi unuttuğumuz için sadece Zeynep’in ifadesi alındı.”

İlk yargılamada Kural’ın komşusunun misafiri Hatice Zeynep Tunç isimli tanık, Kural aleyhine ifade vermişti.

‘Yapma’ diyordu

Kural’ın avukatı, tanığa 15-20 dakika boyunca ifadesinin dışında başka ses duyup duymadığını sordu. Kadın da “Bağrışma sesleri çok duyduk. Sıla da ‘Yapma’ diye bağırıyordu. Bağrışma sesleri çok vardı” diye yanıtladı.

Sıla’nın avukatı, tanığın ifadelerinin iddiaları doğruladığını söyleyerek mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti. Mahkeme, taraflara tanık ifadelerine karşı beyanlarını hazırlamaları için süre verip duruşmayı erteledi.