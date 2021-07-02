AB’nin eğittiği Libya sahil güvenliği, göçmen teknesine ateş açtı

Libya makamları, Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışan kalabalık bir göçmen teknesine ateş açtı. O anlar Alman sivil toplum örgütü Sea-Watch’un kameralarına yansıdı.

Fotoğraf: Sea-Watch

Uçaktan çekilen görüntülerde, küçük motorlu mavi ahşap bir teknede en az iki düzine göçmenin olduğu görülüyor.

Libya sahil güvenlik güçleri ise yüksek hızda teknenin etrafında daireler çizerek ilerliyor ve defalarca çarpmanın eşiğinden dönüyor.

Yesterday #Seabird witnessed a brutal attack by the so-called Libyan Coast Guard deep in the Maltese SAR zone. Our video shows: Shots have been fired in the direction of the boat, the so-called Libyan Coast Guard tried to ram the boat several times and threw objects at people. pic.twitter.com/0C2YSmcPoO — Sea-Watch International (@seawatch_intl) July 1, 2021

Uluslararası sularda meydana gelen olayda, Libya güvenlik güçlerinin daha sonra teknenin gidiş yönüne doğru ateş ettiği görülüyor. Mermiler göçmen teknesinin çok yakınında suya isabet ediyor.

Sea-Watch’un Libya makamlarına telsiz aracılığı ile yaptığı uyarı sonrası ise Libya güçleri göçmenleri kurtarmaya çalıştıklarını söylüyor.

Sea-Watch’un açıklamasında, uçağının yakıt sıkıntısı olduğu için kovalamaca sona ermeden geri döndüğü belirtildi. Teknenin ise dün sabah İtalya’nın Lampedusa adasına vardığı bildirildi.

Avrupa Birliği’nin, Akdeniz’den Avrupa’ya geçmeye çalışan insanları durdurmak için Libya sahil güvenliğini eğittiği, donanım sağladığı ve mali destek yaptığı biliniyor.

Bu yıl, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 15 bin göçmen, Libya sahil güvenliği tarafından yakalanıp iç savaşın parçaladığı Libya kıyılarına geri gönderildi.