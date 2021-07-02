Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira

Fenerbahçe, teknik direktörlüğe daha önce de çalıştıkları Portekizli Vitor Pereira’nın getirildiğini açıkladı.

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Pereira’nın yeni görevi kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden “Vitor Pereira Fenerbahçe’de: ‘Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak’“ diye yazılarak duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında “Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda Futbol A Takımımızı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştı” denilerek, teknik direktörün şu ifadelerine yer verildi: “Fenerbahçe’de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe’de kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak.

Başkan Ali Koç’la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe’nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi.”

Bunun yanında Fenerbahçe Futbol AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yayımlanan açıklamada, “Futbol A takımı teknik direktörlüğü için Vitor Manuel De Oliveira Lopes Pereira ile iki yıllığına anlaşmaya varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Kulüp, 25 Mart’ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Sezon başında sportif direktör olarak işe başlayan Emre Belözoğlu, Bulut’un ayrılmasının ardından dokuz maçta teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Son sezonu 25 galibiyet, yedi beraberlik ve sekiz mağlubiyetle sonlandıran Fenerbahçe sezonu 82 puanla üçüncü olarak tamamlamıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, Vitor Pereira’nın görev yaptığı ilk döneminde 22 galibiyet, sekiz beraberlik ile dört yenilgi yaşadı ve sezonu 74 puanla şampiyon Beşiktaş’ın beş puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.