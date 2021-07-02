Messi’ye ‘dünyanın en kötü takımı’ndan teklif var: Şartlardan biri, ‘Pele, Maradona’dan iyi’ diye yemin etmesi

İspanya’nın La Liga takımlarından Barcelona’yla sözleşmesi 30 Haziran’da sona eren Arjantinli futbolcu Lionel Messi’ye, ‘dünyanın en kötü takımı’ndan teklif geldi.

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180-1984 yıllarında üç yıl 11 ay süreyle maç kazanamayan ve bu nedenle Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Brezilya’daki Ibis Sport Club, 34 yaşındaki yıldız oyuncu serbest kalınca şansını denemek istedi! Ve, altı kez Ballon d’Or (Altın Top) kazanan oyuncuya Twitter hesabından kontrat sundu.

300 bine yakın takipçisi bulunan kulübün 15 yıllık kontrat teklifi sıradışı. Diğer kulüplerin bir futbolcudan beklentisinin çok dışında şeyler talep ediliyor:

*Kontrat Temmuz 2021 itibariyle başlayacak

*Duruma göre ücret alacak

*Fazla gol atamayacak

*Bir daha şampiyon olamayacak

*10 numaralı formasını giyemeyecek, kulübün eski oyuncusu Mauro Shampoo’nun giydiği forma emekliye ayrıldı

*Brezilyalı futbol efsanesi Pele’nin geçen yıl hayatını kaybeden Arjantinli efsane Diego Maradona’dan daha iyi futbolcu olduğuna dair üç kez yemin edecek

Arjantin milli takımıyla Güney Amerika’nın futbol yönetim organı CONMEBOL tarafından düzenlenen Copa America’da mücadele eden Messi’nin henüz yanıt verme şansı olmadı!

Fransız ve İngiliz Premier Ligi takımlarının ilgi duyduğu Messi’nin Barcelona’yla iki yıllık daha sözleşme yapabileceği düşünülüyor.