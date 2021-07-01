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Yaramazlara biraz batar!

Kontratı biten Messi serbest kaldı

Barcelona ile sözleşmesi bugün sona eren Lionel Messi, serbest oyuncu konumuna düştü. Daha önce ayrılık kararını erteleyen Arjantinli yıldızın adı, eski hocası Pep Guardiola’nın takımı Mancheser City ile anılıyordu.

Fotoğraf: Reuters

Altyapısından yetiştiği Barcelona’da 20 yıldır forma giyen Messi, geçen yaz ayrılacağını açıklamış ve kulüpte olağanüstü günler başlatmıştı.


Eski Barcelona başkanı Josep Bartomeu ile sürekli sorunlar yaşadığı bilenen yıldız oyuncunun Joan Laporta başkanlığındaki yeni yönetime ise sıcak baktığı ifade ediliyordu.

Ancak Laporta da Messi’ye hala imzayı attırabilmiş değil.

İspanyol basını ise 34 yaşındaki Messi’nin Copa America’nın ardından iki yıllık bir sözleşme imzalamak için masaya oturacağını yazıyor.

Messi, Barcelona ile 10 La Liga, altı Kral kupası, sekiz İspanya Süper Kupası, dört Şampiyonlar Ligi ve üç UEFA Süper Kupa’yı kaldırma sevinci yaşadı. 

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