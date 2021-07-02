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Yaramazlara biraz batar!

THY’den yalanlama: 2 bin 500 değil 24 kişi işten çıkarıldı

Türk Hava Yolları (THY), yetkili sendikayla imzalanan protokolü imzalamayınca işten çıkarılan kişi sayısının 2 bin 500 değil 24 olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

THY ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) arasında 31 Ağustos’ta toplu iş sözleşmesine ilişkin bir protokol imzalanmıştı. Protokolde, Covid-19 salgınında THY’nin gelirlerinin azalması nedeniyle çalışanlar için maaş kesintisi öngörülmüştü.


Bazı haber sitelerinde dün yayınlanan haberlerde, işten çıkarma yasağının 1 Temmuz’da bitmesi nedeniyle, protokolü imzalamayan 2 bin 500 çalışanın işten çıkarıldığı öne sürüldü. Haberin ilk yayınladığı sitenin, daha sonra haberi kaldırdığı görüldü.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının işine son verildiği iddiasının yalan olduğunu kaydetti.

THY müdürü şunları yazdı: “Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki ‘İşten çıkarma’ mesajı YALANDIR, YALANDIR, YALANDIR.”

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, pandemi sürecinde şirket ve çalışanları korumak için THY ile sendika arasında sözleşme imzalandığını ifade etti. Üstün, protokolü kabul etmeyip işten çıkarılan kişi sayısının ise 24 olduğunu açıkladı.

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