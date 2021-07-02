Asıl Erdoğan ‘sallamış’: Deutsche Bank’a Kanal İstanbul için talep bile gitmemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin Kanal İstanbul’un finansmanını engellemek için ödeme yapmamakla tehdit ettiğini öne sürdüğü Alman Deutsche Bank, söz konusu projenin finansmanıyla ilgili Türkiye’den kendilerine herhangi bir talep gelmediğini açıkladı.
CHP ve İYİ Parti bir süredir, iktidar olmaları halinde projedeki şirketlere para ödemeyeceğini belirtiyor. Buna karşılık Erdoğan, “Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar” demişti. Erdoğan, muhalefetin Deutsche Bank’ı ödeme yapmamakla tehdit ettiğini söylemişti.
Euronews Türkçe’ye konuşan bir banka yetkilisi, proje finansmanlarıyla ilgili konuları konuşmadıklarını, ancak kendilerine ya da kendilerine bağlı finans kuruluşlarına Türkiye’den projenin finansmanı konusunda bir talep gelmediğini aktardı.
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