Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘Söke söke’ cevabı: Bize sökmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul’un altı köprüsünden ilkinin temel atma töreninde kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Kanal İstanbul projesinde Sazlıdere Köprüsü’nün temelini atma töreninde konuşan Erdoğan, ‘iktidar olmaları halinde projedeki şirketlere para ödemeyeceklerini söyleyen’ muhalefeti eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı, “Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar” demişti.

CHP lideri, Erdoğan’a hitaben Twitter hesabından şu yanıtı verdi: “Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da ‘Türkiye’den paranızı söke söke alırsınız’ demişsin. Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen…”