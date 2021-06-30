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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu dört dilde anlattı: Kanal İstanbul’un foncularına geri ödeme yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul’a yatırım yapan kurumların paralarını geri alamayacağını dört dilde anlattı.

Fotoğraf: AA

‘Millet ittifakı’ ortakları CHP ve İYİ Parti bir süredir, iktidar olmaları halinde projedeki şirketlere para ödemeyeceklerini söylerken, geçen cumartesi Kanal İstanbul projesinde Sazlıdere Köprüsü’nün temelini atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan buna, “Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar” sözleriyle karşılık vermişti.


Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, muhalefetin Alman Deutsche Bank’ı ödeme yapmamakla tehdit ettiğini söylemişti.

Twitter hesabından Deutsche Bank’ı etiketleyen CHP lideri, “Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye’nin hazinesinden para alamayacaklar! O zaman DeutscheBank’a da söyleyeyim” diye yazarak Almanca, Fransızca, İngilizce ve Arapça olmak üzere dört dilde şunları kaydetti: “Ülkemin çıkarlarına ve dünya iklim politikasına aykırı olan Kanal İstanbul projesine fon sağlayan kurumlar Türkiye hazinesinden geri ödeme almayacak. Projenin doğamıza vereceği herhangi bir tahribat için de tazminat aranacaktır.”

Kanal İstanbul gibi kamu-özel işbirliği projelerinde işletici firmalara çeşitli garantiler verilirken, bu garantiler tutturulamazsa aradaki farkı işletici firmaya devlet ödüyor. Firmalarla 25 yıla varan anlaşmalar yapılırken, sözleşmelerin içeriği ‘ticari sır’ sayılarak kamuoyuna açıklanmıyor. Uyuşmazlık halinde ise Türk mahkemeleri değil uluslararası tahkim mahkemeleri devreye giriyor.

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