Akşener’den Erdoğan’a ‘Söke söke’ cevabı: Kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muhalefetin iktidara gelmesi halinde Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağı yönündeki açıklamaları hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Söke söke alırlar” ifadelerine yanıt verdi: “Ben buradan kendi partim adına tekrar söyleyeyim, yerli yabancı tüm şirketlere sesleniyorum bu ihalenin içinde yer alanlar, kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz, şimdiden bilin. Erdoğan da bunu kabul etmiş görünüyor.”

Kanal İstanbul projesinde Sazlıdere Köprüsü’nün temelini atma töreninde konuşan Erdoğan, ‘iktidar olmaları halinde projedeki şirketlere para ödemeyeceklerini söyleyen’ muhalefeti eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı, “Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar” demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen…” demişti.

ANKA’nın aktardığına göre Muğla’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri, şöyle konuştu:

“Sayın Erdoğan anlaşılıyor ki gelecek ilk seçimde iktidar olamayacaklarını, seçimi kazanamayacaklarını anlamış. Sayın Erdoğan; milleti tehdit etti, ‘söke söke alırlar.’ Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve milletinin cumhurbaşkanı mıdır, yoksa tahkim üzerinden Batılı ülkelerin ya da Çin gibi ülkelerin savunucusu mudur, onların avukatı mıdır, anlaşılamamıştır.”