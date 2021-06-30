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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın derdi Kanal İstanbul: CHP, Deutsche Bank’a tehdit sallıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağını söyleyen muhalefetin Alman Deutsche Bank’ı ödeme yapmamakla tehdit ettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

‘Millet ittifakı’ ortakları CHP ve İYİ Parti bir süredir, iktidar olmaları halinde projedeki şirketlere para ödemeyeceklerini söylerken, geçen cumartesi Kanal İstanbul projesinde Sazlıdere Köprüsü’nün temelini atma töreninde konuşan Erdoğan buna, “Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar” sözleriyle karşılık vermişti.


Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP’nin iş dünyasını, bankacıları ve bürokratları Kanal İstanbul üzerinden tehdit ettiğini savundu.

CHP’nin, yatırımlarını Türkiye’ye çekmek için uğraştıkları ülkeleri engellemeye çalıştığını söyleyen cumhurbaşkanı şöyle konuştu: “Deutsche Bank’a tehdit sallıyorlar, ‘Ödemeyi kesinlikle yapmayız’. Bunlar daha şimdiden ya devlet nedir, devlet yönetmek nedir, bunlardan haberleri bile yok. Uluslararası bir tahkim mekanizması var bundan da haberleri yok. Biz iktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödemedik mi? Ödedik, ödüyoruz. Niye, devlet budur da onun için. Ama bunlar devlet değil zillet.”

Kanal İstanbul gibi kamu-özel işbirliği projelerinde işletici firmalara çeşitli garantiler verilirken, bu garantiler tutturulamazsa aradaki farkı işletici firmaya devlet ödüyor. Firmalarla 25 yıla varan anlaşmalar yapılırken, sözleşmelerin içeriği ‘ticari sır’ sayılarak kamuoyuna açıklanmıyor. Uyuşmazlık halinde ise Türk mahkemeleri değil uluslararası tahkim mahkemeleri devreye giriyor.

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