‘Başörtülü kadınlara hakaret’ davası: Oyuncu Deniz Çakır beraat etti

İstanbul’daki bir kafede başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan yargılanan oyuncu Deniz Çakır beraat etti.

Çakır hakkında, Ocak 2019’da İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde bulunan kafede otururuken altı başörtülü kadına, “Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada” diye çıkıştığı öne sürülerek soruşturma başlatılmıştı. Instagram hesabından açıklama yayınlayan Çakır, iddiayı yalanlamış, “Onlar benden rahatsız oldu” demişti.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki avukatları suçun unsurların oluştuğunu belirterek müvekkillerinin giyim kuşamı nedeniyle davaya konu sözlere maruz kaldığını savunup Çakır’ın cezalandırılmasını talep etti.

Çakır’ın avukatı ise savunmasında şu ifadeleri kullandı: “Tanıklar açık ve net olarak karşı tarafa iddia edildiği gibi sözcükler ve suçlamalarda bulunulmadığını ifade etmiştir. Olay mahallindeki kişiler olayın fotoğraf çekimi üzerine başladığını söylemektedir, fakat telefonlar incelendiğinde herhangi bir delil bulunamamıştır. Yeterli delil yoktur. Olayın ardından beş gün geçtikten sonra aynı sözlere maruz kaldığı iddia edilen Merve ve Sümeyye isimli tanıklar şikayetçi olmamışlardır, demek ki bu sözlerden rahatsız olmamışlardır. Şikayetçi olanların da şikayeti siyasi amaçlıdır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederim.”

Mahkeme suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Deniz Çakır’ın beraatine karar verdi.