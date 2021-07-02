Deutsche Bank, Türkiye’ye ilişkin kur ve enflasyon tahminlerini revize etti

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, doğalgaz ve elektrik zamları sonrası yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti. Banka dolar kuru tahminini de yukarı yönlü revize etti.

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Türkiye’de elektrik fiyatlarına yüzde 15, doğalgaz fiyatlarına ise yüzde 12 zam yapılmıştı.

Deutsche Bank’ın araştırma raporunda, zamlar sonrasında yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 15’ten yüzde 16’ya çıkartıldı.

Doğalgazın enflasyon sepetindeki ağırlığının yüzde 1,69 ve elektriğin yüzde 2,71 olduğunu belirten kurum, bu zamların enflasyona doğrudan etkisinin 61 baz puan olacağını söyledi.

Deutsche Bank, zamların etkisinin temmuz ayı rakamlarında daha anlaşılır olacağını belirterek enfalasyonun hızla artıp yüzde 18’in üzerine çıkacağını belirtti.

Bankanın Dolar/TL için yıl sonu tahmini de 9,00’dan 9,50’ye güncellendi. Bu güncellemeye gerekçe olarak ise son açıklanan zorunlu karşılık önlemlerinin alışılmadık para politikası önlemlerine geri dönüş sinyali vermesi gösterildi.