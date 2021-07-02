Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Merkez’den yerli yatırımcıya ‘faiz’ mesajı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yerli yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantıda enflasyonun üzerinde faize devam edileceği mesajı yinelendi, enflasyondaki düşüşe ilişkin olarak yine üçüncü çeyreğin sonu işaret edildi. Toplantıda dolar kurunun enflasyona etkilerine dair de mesajlar verildi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası’nın yurt içi yerleşik ekonomistlerle toplantısı bugün saat 14:00’da gerçekleşti.


Toplantıda enflasyon oynaklığının geçici olacağının tahmin edildiği belirtilirken, döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisinin takip edileceği ifade edildi.

Cari işlemler dengesinde iyileşmenin başladığı vurgulanırken, aşılamayla birlikte iktisadi faaliyetlerin ve istihdamın artacağının altı çizildi.

Kavcıoğlu. Fotoğraf: AA

Toplantıda şu mesajlar öne çıktı:

* Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşu kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ettik. Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacağı beklentimizi koruyoruz.

* Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz.

* İthalat fiyatları, döviz kuru gelişmeleri, yönetilen-yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve açılma gibi unsurların enflasyon üzerindeki etkilerini takip edeceğiz.

Merkez’den ‘TL’ye özendirici’ adım

Swap anlaşmaları ‘hatayı hatayla telafi’

Döviz mevduatlarındaki artış sürüyor

SON HABERLER

Mahkeme başkanının muhalefetine rağmen: Yeşilay, Sirkeci’deki liman sahasını da yuttu!

Tarihi Sirkeci Garı sahasında bulunan liman bölgesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın yönetim kurulu üyesi olduğu Yeşilay’a 49 yıllığına tahsis edildi. Devrin iptali istemiyle açılan iki dava geçtiğimiz günlerde reddedildi. Oy çokluğuyla verilen kararda mahkeme başkanı, ‘devrin kanuni olup olmadığının incelenmesi gerektiğini’ belirterek karara muhalefet etti.

Madımak katliamınının tanığı Murtaza Demir: O gün Türkiye’nin vicdanı yakıldı

Yıl 1993. Yer Sivas. Pir Sultan Abdal Şenlikleri’nin düzenleneceği bir gün olarak planlanmıştı 2 Temmuz. Ancak ‘şenlik’le değil ‘katliam’la sona erdi. Aralarında Nesimi Çimen, Asım Bezirci, Hasret Gültekin, Metin Altıok’un, semah ve tiyatro ekiplerindeki gencecik insanların ve iki otel çalışanının bulunduğu 35 ‘can’ yakılarak öldürüldü. Ve, 2 Temmuz, Türkiye tarihine, ülkenin en kara günlerinden biri olarak geçti.