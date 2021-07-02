‘Merkez’den yerli yatırımcıya ‘faiz’ mesajı

Yıl 1993. Yer Sivas. Pir Sultan Abdal Şenlikleri’nin düzenleneceği bir gün olarak planlanmıştı 2 Temmuz. Ancak ‘şenlik’le değil ‘katliam’la sona erdi. Aralarında Nesimi Çimen, Asım Bezirci, Hasret Gültekin, Metin Altıok’un, semah ve tiyatro ekiplerindeki gencecik insanların ve iki otel çalışanının bulunduğu 35 ‘can’ yakılarak öldürüldü. Ve, 2 Temmuz, Türkiye tarihine, ülkenin en kara günlerinden biri olarak geçti.