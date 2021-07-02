‘Merkez’den yerli yatırımcıya ‘faiz’ mesajı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yerli yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantıda enflasyonun üzerinde faize devam edileceği mesajı yinelendi, enflasyondaki düşüşe ilişkin olarak yine üçüncü çeyreğin sonu işaret edildi. Toplantıda dolar kurunun enflasyona etkilerine dair de mesajlar verildi.
Merkez Bankası’nın yurt içi yerleşik ekonomistlerle toplantısı bugün saat 14:00’da gerçekleşti.
Toplantıda enflasyon oynaklığının geçici olacağının tahmin edildiği belirtilirken, döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisinin takip edileceği ifade edildi.
Cari işlemler dengesinde iyileşmenin başladığı vurgulanırken, aşılamayla birlikte iktisadi faaliyetlerin ve istihdamın artacağının altı çizildi.
Toplantıda şu mesajlar öne çıktı:
* Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşu kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ettik. Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacağı beklentimizi koruyoruz.
* Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz.
* İthalat fiyatları, döviz kuru gelişmeleri, yönetilen-yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve açılma gibi unsurların enflasyon üzerindeki etkilerini takip edeceğiz.