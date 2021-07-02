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Yaramazlara biraz batar!

En büyük çevre felaketlerinden biri: Yüzlerce su canlısının ölüsü kıyıya vurdu

Sri Lanka’da kimyasal taşıyan bir kargo gemisinin batmasının ardından yüzlerce deniz kaplumbağasının ölüsü karaya vurmaya başladı. Suya karışan zehirli maddeler nedeniyle yunus ve balinalar da telef oldu.

Fotoğraf: Reuters

20 Mayıs’ta Singapur bandıralı 1486 konteyner kimyasal ve kozmetik hammaddesi taşıyan gemide yangın çıkmış, gemi 2 Haziran’da karaya çekilmeye çalışılırken batmıştı.


Sri Lanka tarihinin en kötü insan kaynaklı çevre felaketi olarak gösterilen facia sonrası geminin Rus kaptanı hakim karşısına çıksa da dava henüz sonuçlanmış değil.

Başsavcı yardımcısı Madawa Tennakoon, çarşamba günü yapılan ilk duruşmada, gemiden salınan toksinler nedeniyle 176 kaplumbağa, 20 yunus ve dört balinanın öldüğünü söyledi.

Ülkede yerel bir televizyon kanalında yayınlanan görüntülerde ise kıyıya vuran ölü deniz kaplumbağalarının ve plastik atıkların gönüllüler tarafından temizlendiği görülüyor.

Çevre Bakanı Mahinda Amaraweera deniz canlıların ölmesinin doğrudan kimyasallarla ilgili olduğunu dile getirdi.

Diğer taraftan, Sri Lanka hükümetinin söz konusu geminin sahibi olan Singapur merkezli nakliye şirketi X-Press Feeders’a sahillerde oluşan kimyasal tabaka ve 40 kilometre uzunluğundaki petrol sızıntısını temizlemek için 17 milyon dolar fatura kesmeyi planladığını bildirildi.

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