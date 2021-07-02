‘Faizsiz’ konut satan 21 şirkete tasfiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 21 tasarruf finansman şirketinin intibak talebini reddederek tasfiyelerine karar verdi.

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Yükselen kredi faizleri sonrası, tasarrufa dayalı faizsiz sistemle konut satışları hızla artmıştı. ‘Eminevim’, ‘Birevim’, ‘Fuzulev’, ‘Finansevim’ gibi oyuncuların pazarın büyük bölümünü elinde tuttuğu sektörde yerel düzeyde irili ufaklı birçok şirket ortaya çıkmıştı. Uygulama Türkiye genelinde yaygınlaşırken şirketlerin güvenilirliği sistemdeki en önemli unsur haline gelmişti. Sistemin denetimi için girişimler yaklaşık iki yıl önce başlatılırken, sistem mart ayında kanunla düzenlenmiş, şirketler için 100 milyon lira asgari sermaye başta olmak üzere çeşitli şartlar getirilmişti.

Tasfiyesine karar verilen şirketlerin listesi, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı. Şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından tasfiye komisyonu atanacak.

BDDK’nın açıklamasında, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilerek intibak sürecindeki bu şirketlerin tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı.

BDDK, halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan’a kadar başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında ‘izinsiz faaliyette bulunmak’ suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti.

Şirketlerin listesi şöyle: