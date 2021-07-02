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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye uçuşlar başladı diye sevinirken: Rusya’da Covid-19 ölümlerinde ‘rekor’

Rusya’da, son 24 saatte 679 insan daha corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bu bir ‘rekor.’ Türkiye’ye uçuşların 22 Haziran’da yeniden başlatıldığı Rusya’da ölümlerin artışında Delta varyantına dikkat çekiliyor.

Rusya'da koronavirüs ölümleri nedeniyle St. Petersburg'ta kazılan mezarlar/Reuters
Rusya’da Covid-19 ölümleri nedeniyle St. Petersburg’da kazılan mezarlar. Fotoğraf: Reuters

Rusya’da son 24 saatte 23 bin 218 yeni vaka kaydedildi.


Vakaların 6 bin 893’ü başkent Moskova’da. Ölü sayısı 112 olarak açıklandı.

St. Petersburg’da ise 1671 yeni vakaya karşılık 101 kişi hayatını kaybetti.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, başkentteki yükseliş nedeniyle ‘hastane kapasitelerinin yetersiz kalma noktasına geldiğini’ söyledi. Rakova, ”Kapanma ilan etmemek için her şeyi yapacağız” dedi.

Başkentteki vaka artışı, yetkilileri aşılama kampanyasında bir dizi önlem almaya itti. Yaygın aşılamanın sürmesine rağmen talep düşük. Anketler de aşı olmak istemeyenlerin sayısının yüksek olduğunu gösteriyor.

13 milyona yakın nüfusa sahip Moskova’da şu ana kadar 2.6 milyon kişiye tek doz aşı uygulanabildi.

Salgın nedeniyle 15 Nisan’da Türkiye’ye uçuşları durduran Rusya, 22 Haziran’da uçuşları yeniden açmıştı.

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