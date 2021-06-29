Sağlık bakanı: Delta varyantı 224’e çıktı; yarısından fazlası İstanbul’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar Türkiye’de 224 Delta varyantı görüldüğünü, bunun 134’ünün İstanbul’da olduğunu söyledi.

Delta varyantı ilk kez geçen yılın ekim ayında Hindistan’da tespit edilmişti. Daha bulaşıcı olduğu bildirilen varyant 90’dan fazla ülkeye yayılmış, Türkiye’de de nisan ayı sonunda, İstanbul’da beş kişide bu varyantın görüldüğü duyurulmuştu.

Koca, 23 Haziran’daki açıklamasında, varyanttan Türkiye’de 134 vaka tespit edildiğini söylemişti. Bakanlığı verileri tam açıklamamakla eleştiren uzmanlarsa Delta’yla ancak yoğun aşılamayla baş edilebileceğini dile getiriyor.

Meclis’te parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtlayan bakan, Türkiye’de görülen Delta varyantı sayısının 224’e çıktığını söyledi. Koca ayrıca bu varyantın görüldüğü kent sayısının da 16’dan 26’ya yükseldiğini kaydetti.

Maçlar seyircili

Sağlık bakanı, spor müsabakalarının, ‘sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabileceğini’ aktardı.

Koca, ayrıca rapel (pekiştirme) veya hatırlatma dozunun, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacağını belirtirken, “Fransa’nın almadığı aşı, Pfizer’ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye’ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech’ten alıyoruz” dedi.

Sağlık bakanının ‘hibrit model’ diye tanımladığı sistemde, sonbaharla birlikte, ilk aşıların üstünden en az altı ay geçtikten sonra, etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak 3’üncü doz aşı denemelerin yapılacağı belirtilmişti. Haziranda aşı atağı başlatan hükümetin planına göre temmuzun ikinci yarısında 18 yaş üstü herkes en az ilk doz aşıya ulaşmış olacak.

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Türkiye’de yaygın kullanılan Sinovac aşısının Delta varyantına karşı zayıf kaldığı, bu aşının uygulandığı 65 yaş üstü bireyler ve sağlık çalışanlarının acilen mRNA teknolojisi kullanan bir aşıyla üçüncü dozu vurulması gerektiğini söyledi.

Yetkililer toplumda en az yüzde 75 aşılama ve bu oranda bir bağışıklık hedefine ulaşmak için sonbahar gelmeden ‘agresif aşılama’ yapılmasını planlıyor. Buna göre ikinci dozlar altı-sekiz hafta yerine ilk dozdan dört hafta sonra yapılacak.

Şehir hastanelerinin devrine ilişkin iddialar

Bakanı Koca, şehir hastanelerinin devrine ilişkin iddiaları hatırlatarak, “Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir” dedi.

Rekabet Kurumu, Adana, Bursa, Elazığ, Yozgat ve İstanbul Başakşehir şehir hastanelerinin işletmesini elinde bulunduran Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. nezdindeki hisselerin, ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye devredilmesine izin verdiğini duyurmuştu. Rönesans Holding ise bu işlemin şehir hastanelerinin satıldığı anlamına gelmediğini, yalnızca ‘soft hizmetler’de işbirliğine gidildiğini, Sağlık Bakanlığı nezdinde ana muhatabın kendileri olmaya devam ettiğini bildirmişti.

‘Müzik yasağı kalkacak’

Akşam 12’de başlayan ‘müzik yasağı’yla ilgili soru sorulan Koca, “Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz, bu yasak da kalkacak” dedi.

21 Haziran’da kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, “Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12’ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur” demişti.