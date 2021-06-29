Aşı takvimine Delta ayarı: İkinci doz öne çekilecek

Aşılama takvimine ‘Delta’ ayarı geldi. İkinci dozlar altı-sekiz hafta yerine ilk dozdan dört hafta sonra yapılacak.

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Delta varyantı ilk kez geçen yılın ekim ayında Hindistan’da tespit edilmişti. Daha bulaşıcı olduğu bildirilen varyant 90’dan fazla ülkeye yayılmış, Türkiye’de de nisan ayı sonunda, İstanbul’da beş kişide bu varyantın görüldüğü duyurulmuştu. Son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, varyanttan Türkiye’de 134 vaka tespit edildiğini söylemişti. Bakanlığı verileri tam açıklamamakla eleştiren uzmanlarsa Delta’yla ancak yoğun aşılamayla baş edilebileceğini dile getiriyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre yetkililer toplumda en az yüzde 75 aşılama ve bu oranda bir bağışıklık hedefine ulaşmak için sonbahar gelmeden ‘agresif aşılama’ yapılmasını planlıyor.

Plana göre aşı akışı aynen devam ederse, ikinci doz aşılar beklemeden dört hafta sonra yapılacak. Daha önce altı veya sekiz hafta arayla yapılabileceği belirtilen aşıların ikinci dozunun, koruma oranını hızla yükselterek, toplumu Delta varyantının yayılımına hazırlaması bekleniyor.

Türkiye genelinde bugün saat 13:36’ya kadar 48 milyon 753 bin 743 doz aşı uygulanırken, 14 milyon 993 bin 621 kişi iki dozu da vurularak aşısını tamamladı. Bu da aşılama oranının yaklaşık yüzde 18 olduğunu gösteriyor.