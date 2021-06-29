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Yaramazlara biraz batar!

Harvardlı profesör: 65 yaş üstü ve sağlıkçılara acilen 3’üncü doz vurulmalı

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Türkiye’de yaygın kullanılan Sinovac aşısının Delta varyantına karşı zayıf kaldığı, bu aşının uygulandığı 65 yaş üstü bireyler ve sağlık çalışanlarının acilen mRNA teknolojisi kullanan bir aşıyla üçüncü dozu vurulması gerektiğini söyledi.

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Delta varyantı ilk kez geçen yılın ekim ayında Hindistan’da tespit edilmişti. Daha bulaşıcı olduğu bildirilen varyant 90’dan fazla ülkeye yayılmış, Türkiye’de de nisan ayı sonunda, İstanbul’da beş kişide bu varyantın görüldüğü duyurulmuştu. Son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, varyanttan Türkiye’de 134 vaka tespit edildiğini söylemişti. Uzmanlar ise bakanlığı verileri tam açıklamamakla eleştiriyor.


Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e konuşan genetik ve metabolizma uzmanı Hotamışlıgil, Delta varyantının öncelikli olarak yayılımı aşılanmamış ya da tek doz aşılanmış grup içinde sürdüğünü, çok hızlı yayıldığı için yüksek sayıda insana ulaşıp baskın hale geçtiğini ifade etti.

Türkiye’de de uygulanan BioNTech gibi mRNA aşılarının tüm varyantlara karşı koruma oranının yüksek olduğunu ancak Sinovac’ın bu konuda zayıf kaldığını belirten profesör, şöyle konuştu: “O yüzden benim ve birçok uzman kişinin görüşü Sinovac olanların acilen üçüncü doz olarak mRNA aşılarından birini olmaları. Türkiye’de Sinovac aşısı olanlar yüksek risk grubu, yani 65 yaş üstü ve sağlık çalışanları ve diğer risk grupları. Dolayısıyla bunu öncelik haline getirmek gerekiyor. Türkiye şu anda günde 1-1.5 milyon aşı uyguluyor ki bu çok iyi bir rakam, bu hız iki-üç ay arasında devam ederse o zaman sonbaharda virüsün yayılma alanını çok daraltmamız ve salgını durdurmamız mümkün.”

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