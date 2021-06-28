TTB’den Delta önerisi: Sağlıkçılar ve 65 yaş üstü yeniden aşılansın

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sinovac aşını yaptıranlara Delta varyantına karşı etkili aşıların uygulanmasını istedi.
Türkiye’deki aşılama çalışması, ocak ayında sağlıkçılara Çin’den alınan Sinovac aşısının uygulanmasıyla başlamıştı. Nisan ayında Almanya’dan etkinliği yüksek BioNTech aşısının gelmesiyle, bu aşı için de randevular açılmıştı. Sağlıkçılar ile 65 yaş üstü nüfusun çoğu Sinovac’la aşılanmıştı.
Twitter hesabından duyuru yayınlayan TTB, Türkiye dahil çok sayıda ülkede görülen Delta varyantına karşı hükümete çağrıda bulundu.
Birlik, şunları yazdı: “Aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri yurttaşlara Delta varyantına karşı etkililiği kanıtlanmış aşıların randevuları derhal açılmalıdır.”
TTB açıklamasında aşı ismi zikretmedi ancak Türkiye’de yalnızca Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılıyor. Rusya’dan alınan Sputnik V’nin de devreye girmesi bekleniyor. BioNTech aşısının varyanta karşı etkili olduğu açıklanmıştı.