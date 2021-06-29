Bakan Koca: Her dört kişiden birinin aşısı tamamlandı

Türkiye’de aşının her iki dozunu da yaptıranların sayısı 15 milyonu aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başka bir paylaşımında “Her dört kişiden birinin aşısı tamamlandı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25’i artık aşılı” diye yazdı.

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‘Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi’ kapsamında en son 18 yaşını dolduran herkes için aşı randevusu açılmıştı.

Bakan Koca bugünkü Twitter paylaşımında, tren ve otobüs garlarında oluşturulan aşı merkezlerinin açıldığını, ilk uygulamanın Ankara’da başladığını duyurarak “Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli” dedi.

Bakanlığın aşı takip sitesinde yer alan anlık verilere göre bugün 15:00 itibarıyla birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 33 milyon 915 bin 118. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 3 bin 122.

Böylece toplam doz miktarı 48 milyon 918 bin 240 olarak kayda geçti.